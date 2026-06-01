Fußball Bezirksliga: Der TSV Merklingen rettet sich vorzeitig vom Abstieg

Der Fußball-Bezirksligist entführt bei der Spvgg Besigheim einen Zähler und profitiert von den Ergebnissen der Gegner. Der TSV Heimsheim ertrotzt ein 3:3.
Das große Nervenzittern bleibt diesmal aus: Der TSV Merklingen hat – anders als in der Vorsaison – vor dem letzten Spieltag in der Bezirksliga den Klassenverbleib unter Dach und Fach gebracht. Die Mannschaft von Trainer Uwe Eberhard entführte beim Tabellenzweiten Spvgg Besigheim mit 2:2 einen Zähler und hat nun vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.