Fußball Bezirksliga: Der TSV Merklingen rettet sich vorzeitig vom Abstieg

Das große Nervenzittern bleibt diesmal aus: Der TSV Merklingen hat – anders als in der Vorsaison – vor dem letzten Spieltag in der Bezirksliga den Klassenverbleib unter Dach und Fach gebracht. Die Mannschaft von Trainer Uwe Eberhard entführte beim Tabellenzweiten Spvgg Besigheim mit 2:2 einen Zähler und hat nun vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

Der TSV Schwieberdingen kam gegen den FC Marbach nicht über eine Punkteteilung hinaus, der SV Pattonville ging im Lokalderby beim SV Salamander Kornwestheim mit 0:5 unter. Im direkten Duell ermitteln Pattonville und Schwieberdingen am letzten Spieltag den Teilnehmer an der Abstiegsrelegation.

TSV Merklingen verschläft 20 Minuten

Die Merklinger verschliefen allerdings die ersten 20 Minuten der Partie komplett und lagen nach sechs Zeigerumdrehungen mit 0:2 zurück. Zunächst verlor ein TSV-Verteidiger das Duell auf der Außenbahn, den Pass nach innen verwertete Spvgg-Kapitän Jannik Trautwein aus acht Metern zum 1:0 (3.). Drei Minuten später versäumten es die Gäste, einen Durchbruch auf der linken Seite mit einem taktischen Foul zu unterbinden, sodass Besigheims Torjäger Pascal Wolter im zweiten Versuch seinen 19. Saisontreffer erzielen konnte.

Intensives Duell im Mittelfeld: Georgios Katsanidis von der Spvgg Besigheim(li.) und Mehmet Ali Onmaz vom TSV Merklingen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Trinkpause nach 20 Minuten tat den Merklingern gut: Kurz danach verkürzte der aufgerückte Verteidiger Jakob Wehl nach einem Freistoß aus dem Halbfeld mit einem Kopfball ins lange Eck aus 14 Metern zum 1:2. „Wir sind besser ins Spiel gekommen, weil wir Besigheim höher attackiert haben“, zeigte sich Coach Eberhard zufrieden. Für den 2:2-Ausgleich sorgte Euron Beqiri vier Minuten nach der Pause: Nach einem Ballgewinn von Thomas Wogh im Mittelfeld legte dieser den Ball quer, sodass Beqiri im 1:1-Duell keine Mühe hatte.

Torjäger Dzanan Mehicevic, der den Ball neben das Tor setzte, und Kai Woischiski, der in letzter Sekunde noch geblockt wurde, verpassten in zwei weiteren 1:1-Situationen gegen Besigheims Schlussmann Karoly Papes Mozes den dritten Treffer für Merklingen. Dafür rettete Zeljko Belecan dem TSV zwei Minuten vor dem Ende den Zähler, als er in einem 1:1-Duell gegen einen Besigheimer die Oberhand behielt.

TSV Heimsheim hadert mit dem Remis

Ebenfalls zu einem Punktgewinn bei einem Spitzenteam kam der TSV Heimsheim durch das 3:3 beim Tabellendritten TV Aldingen. „Das Spiel ist ein bisschen ein Spiegelbild unserer Saison. Wir haben hinten zwei Fehler zu viel gemacht und vorne zwei Konter nicht gut ausgespielt, und deswegen nur einen Zähler mitgenommen“, bedauerte TSV-Trainer Oliver Kudera, der im Übrigen aber mit Einstellung und Intensität seiner Elf zufrieden war.

Lucca Grau (li.) erzielte nach 80 Minuten das 3:1 für Heimsheim – doch es reichte nicht zum Sieg. Foto: Andreas Gorr

Yannick Lübcke brachte die Gäste in der 27. Minute nach einer Flanke von Murat Gündüz mit einem Kopfball am langen Pfosten in Führung. Auch der Ausgleich nach 50 Minuten fiel durch einen Kopfballtreffer, Jan Hegener hatte nach einem Freistoß das beste Timing. Lino Widmaier brachte Heimsheim mit seinem 29. Saisontor wieder in Führung (65.), nachdem er einen langen Ball gut behauptet hatte. Als Lucca Grau in der 80. Minute per Außenrist auf 3:1 erhöhte, schienen die Gäste auf der Siegerstraße zu sein – zumal Tim Widmaier die Riesenchance zum 4:1 hatte.

Stattdessen verkürzte Brahim Santino Renz nach einem verlorenen Duell im Mittelfeld des TSV per Schuss aus 20 Metern auf 2:3. Noch einmal verpasste es der TSV, in einer Überzahlsituation im Angriff auf zwei Tore wegzuziehen und wurde durch den Ausgleich (88.) durch Robin Prosser bestraft. Aldingen und Besigheim ermitteln im direkten Duell am letzten Spieltag den Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation.

TSV Münchingen geht die Luft aus

Der TSV Münchingen hat das letzte Heimspiel der Saison gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit 1:2 verloren. In der ersten Hälfte waren die Gastgeber klar feldüberlegen, fingen sich aber durch den ersten Torschuss der Gäste durch Angel Luis Camacho Roman nach 32 Minuten das 0:1 ein. Kurz vor dem Pausenpfiff glich Jonas Gnauck zum 1:1 aus, als er den Ball am langen Pfosten nach einem Freistoß aus dem Halbfeld über die Linie drückte. „Nach 75 Minuten ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen“, meinte Interimscoach Niklas Traub zum Auftritt seiner Elf in der zweiten Halbzeit. Dies nutzten die Gäste zwei Minuten vor dem Ende mit dem 1:2 durch Jannik Schiller.