Fußball-Bezirksliga: Acht Gegentore – Cannstatter Debakel beim Showdown

1 Eine Miene, die Bände spricht: der scheidende Cannstatter Trainer Christopher Eisenhardt beim Saisonfinale. Foto: Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Der Aufstiegstraum des bisher Zweiten platzt am letzten Spieltag. Derweil fallen beim TSV Münster und ABV Stuttgart Trainerentscheidungen und erhält der Meister eine weitere Absage.











Eigentlich musste es ja fast so kommen. Welches andere Ende hätte zu dieser Premierensaison der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen gepasst? Zu einem Spieljahr, das gefühlt sämtliche Torrekorde brach und in dem man sich rein von den Ergebnissen her mitunter hätte fragen können, ob man versehentlich in der falschen Sportart gelandet ist. Nun zum Abschluss also dies: ein sage und schreibe 8:2 beim Showdown um die Vizemeisterschaft. Auf drastische Weise hat die Spvgg Holzgerlingen damit die Aufstiegsträume der Spvgg Cannstatt beendet und jene noch vom Relegationsplatz zwei verdrängt. Nahezu alle anderen wichtigen Entscheidungen waren in der Staffel schon zuvor gefallen – klammert man einmal das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torschützenkanone und die bislang offenen Trainerfragen bei den Absteigern TSV Münster und ABV Stuttgart aus. Auch in diesen Punkten hat das Pfingstwochenende Antworten gebracht.