Fußball Bezirksliga: 30 Kisten Bier für den TSV Heimsheim aus Aldingen

Die Verantwortlichen des TV Aldingen hatten im Fernduell um den Relegationsplatz mit der Spvgg Besigheim tief in die Motivationskiste gegriffen: Für einen Sieg über die Spvgg wollten die Aldinger den Heimsheimern 30 Kisten Bier spendieren. „Mich hat das nicht tangiert. Ich wollte einfach, dass wir noch einmal so spielen, als ob wir selbst die Chance auf die Relegation hätten“, erklärte TSV-Trainer Oliver Kudera.

Seine Ansage fand bei den Spielern Gehör: Dank des 3:2-Heimerfolgs gegen die Besigheimer rutschten diese auf Platz drei und mussten dem TV Aldingen den Vortritt lassen, der mit einem 5:2 bei TASV Hessigheim das Ticket für die Relegationsspiele löste.

TSV Heimsheim liegt 0:1 zurück

Der TSV Heimsheim tat sich in der Anfangsviertelstunde schwer, begegnete den Gästen dann auf Augenhöhe. Dennoch lag Besigheim zur Pause 1:0 in Führung: Nach einer Ecke ließ ein Gästeakteur den Ball am kurzen Pfosten durch, dahinter lauerte Spvgg-Torjäger Pascal Wolter und hämmerte den Ball mit seinem 20. Saisontor in den Winkel (32.). „Das Bittere ist, dass sie mit dieser Finte im Hinspiel auch getroffen haben“, monierte TSV-Coach Kudera.

Spvgg-Torhüter Karoly Papes Mozes kommt vor dem Heimsheimer Robin Kuhn (Mi.) an den Ball. Foto: Andreas Gorr

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber, die auf Torjäger Lino Widmaier verzichten mussten, die Schlagzahl und drehten die Begegnung innerhalb von zwei Minuten: Zunächst verwandelte Lucca Grau einen Strafstoß zum 1:1 (57.), nachdem Tim Widmaier im Strafraum gelegt worden war. Zwei Zeigerumdrehungen später ließ Mike Martin die TSV-Fans jubeln, als er nach einer Flanke aus 14 Metern per Seitfallzieher zum 2:1 traf. „Das war ein Treffer der Marke Tor des Monats“, lobte Oliver Kudera.

Patrick Prinz hätte auf 3:1 erhöhen können, als er allein auf Besigheims Keeper zulief, den Ball jedoch nicht im Tor unterbrachte (64.). Stattdessen kamen die Gäste zum 2:2 – Georgios Katsanidis nutzte einen Abstimmungsfehler in der TSV-Defensive (73.). Das letzte Wort hatten die Heimsheimer: In der 86. Minute spielten sich Lucca Grau und Tim Widmaier mit Doppelpässen durch die gesamte Gästeabwehr, Letzterer vollendete aus acht Metern zum 3:2-Siegtreffer. „Ich bin unglaublich stolz, das war vielleicht unser bestes Saisonspiel“, lobte Kudera. Besigheim verlor noch Koray Ödemis nach einer Notbremse durch Platzverweis (89.).

Germania ist zu stark für den TSV Merklingen

Auch mit nur elf Feldspielern und zwei Ersatztorhütern war Meister Germania Bietigheim zu stark für den TSV Merklingen. „Bei uns war nach dem Klassenverbleib nicht mehr das ganz große Feuer“, räumte TSV-Trainer Uwe Eberhard ein. Dennoch hätte Euron Beqiri den TSV in Führung bringen können, sein Schuss aus 16 Metern landete jedoch an der Querlatte. Mit dem 25. Saisontreffer brachte Jan Sonntag die Gäste 1:0 in Führung: Nach einer Flanke war er schneller am Ball als sein Gegenspieler (12.).

Torjäger vom Dienst des TSV Merklingen: Dzanan Mehicevic (re./im Spiel gegen den TV Aldingen). Foto: Andreas Gorr

Beim 0:2 nach 25 Minuten war viel Pech im Spiel für den TSV: Als ein Ball, der vom Knie eines TSV-Akteurs zurücksprang, von Torhüter Adis Krak aufgenommen wurde, entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß wegen unerlaubten Rückpasses. Patrick Hirsch drosch den Ball aus sieben Metern zum 0:2 in die Maschen. In der zweiten Hälfte nahmen die Merklinger die Zweikämpfe besser an und kamen nach 71 Minuten zum Anschlusstreffer: Thomas Wogh lief nach einem öffnenden Pass auf das Germania-Tor zu und legte auf Dzanan Mehicevic ab, der mit Saisontor Nummer 23 auf 1:2 verkürzte. Emmanuel Garcia hatte die Chance zum Ausgleich, traf jedoch aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Den 1:3-Schlusspunkt setzte Bietigheim in Person von Livio Falco, der einen Konter in 4:2-Überzahl mit seinem 17. Saisontreffer abschloss (84.).

TSV Münchingen unterliegt 2:3

Nach einer 2:3-Niederlage bei Phönix Lomersheim hat der TSV Münchingen die Saison auf Rang sieben abgeschlossen. Tim Dettinger brachte die Gastgeber in Führung, nachdem ein abgefälschter Ball hinter der Viererkette des TSV gelandet war (4.). Luca Morgante erhöhte in der 30. Minute zum 2:0. Kurz nach dem Wiederanpfiff verpasste Lomersheim eine Großchance zum 3:0, im Gegenzug verkürzte Marvin Nnadi auf 2:1. „Danach wurde die Partie hitzig“, meinte TSV-Interimstrainer Niklas Traub. Tim Dettinger traf mit seinem 30. Saisontor zum 3:1 (56.), ehe Etienne Stadler nach einem Eckball zum 2:3-Endstand verkürzte (87.).