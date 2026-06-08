Fußball Bezirksliga: 30 Kisten Bier für den TSV Heimsheim aus Aldingen

Der Fußball-Bezirksligist siegt 3:2 und wirft den Gegner Spvgg Besigheim aus der Aufstiegs-Relegation. Für TSV Merklingen und TSV Münchingen endet die Saison mit Niederlagen.
Die Verantwortlichen des TV Aldingen hatten im Fernduell um den Relegationsplatz mit der Spvgg Besigheim tief in die Motivationskiste gegriffen: Für einen Sieg über die Spvgg wollten die Aldinger den Heimsheimern 30 Kisten Bier spendieren. „Mich hat das nicht tangiert. Ich wollte einfach, dass wir noch einmal so spielen, als ob wir selbst die Chance auf die Relegation hätten“, erklärte TSV-Trainer Oliver Kudera.