1 Calcio feiert den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga. Foto: Günter Bergmann

Die Echterdinger steigen durch einen 2:1-Sieg gegen den FC Auggen auf. Voraus geht eine dramatische Wende in der Endphase des Spiels mit einem späten Matchwinner. Für die nächste Saison sollen nun noch Verstärkungen kommen, wohl auch von den Stuttgarter Kickers. Auch im Fall des Torjägers Luan Kukic zeichnet sich eine Entscheidung ab.











Über dem Rasen erhoben sich blaue Rauchschwaden, die Spieler hatten flugs gereichte zwei Finger dicke Zigarren in den Mundwinkeln, und aus den Boxen dröhnte, natürlich, Gianni Nanninis und Edoardo Bennatos Kulthit „Un Estate Italiana“, in dem es um magische Nächte geht. Das passte allemal. Um Punkt 20 Uhr begann am Samstagabend die magische Nacht der Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Seitdem ist es fix: Der Filderclub hat sein großes Ziel tatsächlich erreicht – er steigt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Oberliga auf.