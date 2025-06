Fußball: Aufstieg in Kreisliga A: Die Unschlagbaren im Jahr 2025 vom TSV Höfingen

Fußball: Aufstieg in Kreisliga A

Der TSV Höfingen macht mit 14 Siegen in den 14 Spielen dieses Jahres die Meisterschaft in der Kreisliga B 5 vor dem hartnäckigen Verfolger Spvgg Mönsheim perfekt.











Zwei Jahre nach dem dramatischen Abstieg durch das 2:3 nach Verlängerung im entscheidenden Relegationsspiel gegen den TSV Weissach hat der TSV Höfingen die Rückkehr in die Kreisliga A 2 perfekt gemacht. Nachdem im vergangenen Jahr der TSV Heimerdingen II zu stark war und wegen der Ligenreform keine Relegation ausgespielt worden war, gab es in dieser Saison kein Vorbeikommen am TSV Höfingen.