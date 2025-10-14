Fußball-Achtelfinale: TSV Bernhausen träumt von der Pokalsensation

An diesem Mittwoch ist für den Landesligisten gegen den Titelverteidiger Großaspach das „Spiel des Jahres“. Über Rekordzahlen – und warum ausgerechnet der bisherige Pokalheld fehlt.
Der Trainer Roko Agatic nennt es „ein Bonusspiel, die Belohnung für die letzten Jahre“. Und der Spielleiter Thomas Otto spricht von einem „Kracher, einem tollen Event für den Verein“. Eines, bei dem der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen nun gar Cup-Geschichte schreibt? Klar ist am Fleinsbach allen, dass die eigene Mannschaft im Achtelfinale an diesem Mittwochabend (19 Uhr) gegen den Regionalligisten und Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach krasser Außenseiter ist. Ein Weiterkommen wäre eine Sensation. Doch so abgedroschen die Weisheit ist: Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Das Motto lautet: Du hast keine Chance, also nutze sie.