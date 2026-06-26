Fund von Babyleiche in Renningen: „Was man zu sehen bekommt, lässt sich in der Ausbildung nicht simulieren“

Wie geht es weiter, wenn Polizeibeamte bei der Vermisstensuche einen grausigen Fund machen? Wer übernimmt im Anschluss? Wer betreut die Beamten, und wie wird überhaupt gesucht?
Der Fall eines zunächst verschwundenen Babys in Renningen bewegt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der Kleinstadt am Rankbach. Er sorgt auch weit über die Region hinaus für Anteilnahme und mediales Interesse. Am vergangenen Freitag gegen 13.45 Uhr entdeckten Polizeibeamte auf ihrer Suche nach dem seit Donnerstagabend vermissten Baby schließlich die Leiche des drei Monate alten Jungen. Die Ermittlungen konzentrieren sich inzwischen auf die Mutter des Säuglings.