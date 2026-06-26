Fund von Babyleiche in Renningen: „Was man zu sehen bekommt, lässt sich in der Ausbildung nicht simulieren“

Wie geht es weiter, wenn Polizeibeamte bei der Vermisstensuche einen grausigen Fund machen? Wer übernimmt im Anschluss? Wer betreut die Beamten, und wie wird überhaupt gesucht?

Der Fall eines zunächst verschwundenen Babys in Renningen bewegt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der Kleinstadt am Rankbach. Er sorgt auch weit über die Region hinaus für Anteilnahme und mediales Interesse. Am vergangenen Freitag gegen 13.45 Uhr entdeckten Polizeibeamte auf ihrer Suche nach dem seit Donnerstagabend vermissten Baby schließlich die Leiche des drei Monate alten Jungen. Die Ermittlungen konzentrieren sich inzwischen auf die Mutter des Säuglings.

Doch wie genau werden Polizistinnen und Polizisten auf ein solch furchtbares Szenario vorbereitet? Gibt es während der Ausbildung konkrete Schulungen - und psychologische Nachsorge für den Ernstfall? Steffen Grabenstein, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, liefert Antworten auf einige wichtige Fragen.

„Es werden sofort die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei sowie die Kriminaltechnik hinzugezogen, um von Anfang an alles korrekt zu dokumentieren“, sagt er auf die Frage nach den ersten Sekunden und Minuten nach einem Leichenfund. Der Fundort werde wie ein Tatort abgesperrt und „spurenschonend“ behandelt. Dann beginne die Kriminaltechnik mit der Arbeit. „Auch von der Rechtsmedizin wird zeitnah jemand hinzugezogen“, so Grabenstein. Im konkreten Fall in Renningen sei noch am Nachmittag eine Rechtsmedizinerin direkt zum Fundort gekommen, „um vor Ort erste Feststellungen zu treffen“.

Betroffene Personen erhalten interne und externe Hilfe

Wie aber können diejenigen mit der Situation fertig werden, die unmittelbar damit konfrontiert waren? „Selbstverständlich erfolgen entsprechende Angebote und auf Wunsch der betroffenen Personen eine Betreuung, entweder durch unsere eigene, speziell ausgebildete psychosoziale Beratung, oder durch den Notfallnachsorgedienst“, sagt Steffen Grabenstein.

Angebote zur Betreuung gebe es im Regelfall sofort in der jeweiligen Situation, aber auch noch im Nachgang. „Bei Bedarf ist es möglich, betroffene Personen unmittelbar aus dem Dienstgeschehen herauszunehmen und sie entsprechend zu begleiten.“ Primär geschehe die Nachsorge mit eigenem, speziell geschultem Personal aus psychosozialen Beraterinnen und Beratern, bei Bedarf aber auch mit externer Unterstützung.

Darüber hinaus bekämen Angehörige von besonders häufig betroffenen Bereichen jährlich professionelle Supervisionsangebote. Hierzu zählen zum Beispiel die Verkehrspolizei, die Kriminaltechnik oder die Kriminalpolizei mit den Schwerpunkten Kinderpornografie oder Kapitaldelikte/Leichensachbearbeitung.

„Bei Bedarf ist es möglich, betroffene Personen unmittelbar aus dem Dienstgeschehen herauszunehmen und sie entsprechend zu begleiten.“ Steffen Grabenstein Pressesprecher Polizeipräsidium Ludwigsburg

Aber auf ein solches Szenario könne man sich nicht wirklich gut vorbereiten. „Natürlich geht man in der Theorie die entsprechenden Schritte durch und lernt, wie man entsprechende Lagen professionell bearbeitet“, sagt der Pressesprecher. Aber das, was man in der Praxis im Einzelfall zu sehen bekomme, lasse sich nicht für die Aus- und Fortbildung „simulieren“.

Renningen trauert: Menschen haben nahe dem Fundort der Babyleiche Kerzen und Kuscheltiere abgelegt. Foto: SDMG/Rettenmeyer

Was hingegen klar ist, ist das systematische Vorgehen bei der Vermisstensuche. Für die Bearbeitung von Vermisstenfällen ist, ebenso wie für Kapitaldelikte, grundsätzlich die Kriminalpolizei zuständig. „Läuft ein entsprechender Fall an, werden die ersten Maßnahmen im Regelfall von der Schutzpolizei - also vom Streifendienst - oder vom Kriminaldauerdienst getroffen und in der Folge vom Fachdezernat übernommen“, erläutert Steffen Grabenstein.

Die konkreten Suchmaßnahmen werden dann von der jeweils zuständigen Stelle koordiniert. „Je nach Einzelfall wird man beispielsweise an den letzten bekannten Aufenthaltsörtlichkeiten beginnen und den Suchradius von dort aus erweitern.“ So sei die Suche nach dem vermissten Säugling am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche auch abgelaufen.

Bei der Vermisstensuche zählt stets der Einzelfall

Die Umstände des Einzelfalls bestimmen dann, wie die Suche abläuft und welche Kräfte hierfür benötigt werden: Rettungsdienst und Feuerwehr, Suchhunde, Bereitschaftspolizei, Hubschrauber, auch Drohnen oder weiteres. „Entsprechend erfolgt durch die polizeiliche Einsatzleitung eine enge Abstimmung mit den anderen beteiligten Stellen und Behörden“, so Grabenstein.

Konkrete Hinweise, dass man am letztendlichen Fundort auf die Leiche des Säuglings stoßen würde, habe es laut dem Pressesprecher vorab nicht gegeben. „Das Auffinden erfolgte im Rahmen der Suchmaßnahmen, die vom mutmaßlich letzten bekannten Aufenthaltsort in konzentrischen Kreisen ausgeweitet wurden.“