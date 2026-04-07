Fund in Vaihingen an der Enz: Analyse des Fläschchens mit „Polonium 210“-Aufschrift dauert noch

Die Analyse des Fläschchens mit „Polonium 210“-Aufschrift, das in Vaihingen an der Enz gefunden wurde, dauert an. Das Ministerium rechnet nicht vor kommendem Dienstag mit Ergebnissen.
Die abschließende Analyse des Inhalts eines Fläschchens mit „Polonium 210“-Aufschrift, das am Ostersonntag in Vaihingen an der Enz gefunden wurde, dürfte sich noch einige Tage hinziehen. „Ergebnisse werden aller Voraussicht nach nicht vor kommendem Dienstag vorliegen“, sagte eine Sprecherin des zuständigen baden-württembergischen Umweltministeriums gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.