Fund im Nationalpark: Kleines Wundertier trägt Kretschmanns Namen

Sie sind keinen Millimeter groß und verfügen doch über Superkräfte. Bärtierchen finden sich überall in der Natur. Eine neue Art trägt den Namen „kretschmanni“ – gibt es Parallelen?
Ein ein Millimeter großes Lebewesen auf 10 000 Hektar finden? Da hinkt selbst der Vergleich mit der berühmten Nadel im Heuhaufen. Einem Team um den Stuttgarter Biologen Ralph Schill gelang vor einigen Jahren eine Entdeckung in dieser Größenordnung. Auf Moosen aus dem Nationalpark Schwarzwald entdeckte er eine neue Art eines Bärtierchens.