Zum 70. Geburtstag des 2022 verstorbenen "Full House"-Stars Bob Saget hat John Stamos mit bewegenden Worten an seinen Serienkollegen und engen Freund erinnert. Auf Instagram teilte Stamos zahlreiche gemeinsame Bilder - darunter auch das letzte Foto, das die beiden zusammen zeigt.

Am 17. Mai wäre Bob Saget 70 Jahre alt geworden. John Stamos (62) würdigt den Geburtstag seines 2022 verstorbenen "Full House"-Kollegen mit einem emotionalen Post auf Instagram. "Früher haben wir uns gegenseitig tolle Geburtstagsfeiern organisiert", schrieb Stamos. "Dein 70. Geburtstag heute wäre sicher ein Riesenerfolg geworden!", fuhr er fort. "Ich vermisse dich und hab dich lieb".

Bob Saget starb am 9. Januar 2022 nach einer schweren Kopfverletzung. Laut Autopsiebericht führten eine Hirnblutung sowie mehrere Schädelbrüche zu seinem Tod.

"Letztes Bild" von Bob Saget und John Stamos

Dazu veröffentlichte John Stamos eine Reihe gemeinsamer Aufnahmen, die ihn und Bob Saget über die Jahre hinweg zeigen. Auch ein Video ist darunter, in dem die beiden Freunde gemeinsam singen.

Ein Foto versah Stamos mit den Worten "letztes Bild". Darauf sind die beiden "Full House"-Stars mit ihren Ehefrauen Kelly Rizzo (46) und Caitlin McHugh (40) vor einem Sonnenuntergang am Meer zu sehen. Saget war von 2018 bis zu seinem Tod mit Rizzo verheiratet. Stamos gab McHugh ebenfalls 2018 das Jawort.

Bob Saget spielte in "Full House" von 1987 bis 1995 den verwitweten Familienvater Danny Tanner, der sich nach dem Tod seiner Frau allein um seine drei Töchter kümmern muss. Unterstützung bekommt er von seinem Schwager Jesse, gespielt von John Stamos, und seinem besten Freund Joey, verkörpert von Dave Coulier (66). In der Netflix-Fortsetzung "Fuller House" kehrte Saget ab 2016 mehrfach in seiner Paraderolle als Danny Tanner zurück.