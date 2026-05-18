Zum 70. Geburtstag des 2022 verstorbenen "Full House"-Stars Bob Saget hat John Stamos mit bewegenden Worten an seinen Serienkollegen und engen Freund erinnert. Auf Instagram teilte Stamos zahlreiche gemeinsame Bilder - darunter auch das letzte Foto, das die beiden zusammen zeigt.
Am 17. Mai wäre Bob Saget 70 Jahre alt geworden. John Stamos (62) würdigt den Geburtstag seines 2022 verstorbenen "Full House"-Kollegen mit einem emotionalen Post auf Instagram. "Früher haben wir uns gegenseitig tolle Geburtstagsfeiern organisiert", schrieb Stamos. "Dein 70. Geburtstag heute wäre sicher ein Riesenerfolg geworden!", fuhr er fort. "Ich vermisse dich und hab dich lieb".