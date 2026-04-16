Mit in der Filmbranche umstrittenem KI-Einsatz wird der verstorbene Val Kilmer für "As Deep as the Grave" wiederbelebt. Ein erster Teaser zeigt den digitalisierten Schauspieler in der Rolle.
Val Kilmer (1959-2025) kehr für den Film "As Deep as the Grave" von den Toten zurück. Der vor rund einem Jahr an den Folgen einer Krebserkrankung verstorbene Schauspieler wurde mit Künstlicher Intelligenz (KI) für den Film wiederbelebt. Im Rahmen der Branchenmesse CinemaCon ist jetzt ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht worden.