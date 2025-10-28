Für maximalen Gruselfaktor: Fünf Halloween-Deko-Ideen mit Dingen, die jeder zu Hause hat

Halloween muss nicht in Plastikbergen enden. Viele Deko-Ideen lassen sich aus Materialien zaubern, die die meisten ohnehin zu Hause haben - langlebig, kreativ und völlig ohne Müll.
Die Halloween-Party steht an und das Haus soll schaurig dekoriert werden? Gruselige Deko muss nicht teuer, aufwendig oder schlecht für die Umwelt sein. Statt Plastikspielzeug, Einweg-Deko oder billiger Einkäufe, die bis zum nächsten Jahr verstauben, bieten alltägliche Haushaltsgegenstände, Papierreste und ein bisschen Kreativität alle Möglichkeiten, um Räume gruselig zu gestalten - und das ganz nachhaltig, ohne Amazon-Einkäufe und mit maximalem Spooky-Faktor.