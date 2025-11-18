Für Konferenz: Kronprinzessin Victoria zu Gast bei Frank-Walter Steinmeier in Berlin

Kronprinzessin Victoria ist in Berlin eingetroffen. Die schwedische Thronfolgerin nimmt an der Berliner Sicherheitskonferenz teil und traf heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue. Eigentlich sollte auch Königin Silvia dabei sein.
Die Berliner Sicherheitskonferenz hat einen prominenten Gast aus Schweden: Kronprinzessin Victoria (48) ist in der Hauptstadt eingetroffen, um an dem hochkarätigen Treffen teilzunehmen. In den kommenden Tagen werden im Hotel Vienna House Andel's Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Militär, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenkommen. Die Konferenz gehört zu den wichtigsten sicherheitspolitischen Foren in Deutschland.