Für Konferenz: Kronprinzessin Victoria zu Gast bei Frank-Walter Steinmeier in Berlin

Kronprinzessin Victoria ist in Berlin eingetroffen. Die schwedische Thronfolgerin nimmt an der Berliner Sicherheitskonferenz teil und traf heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue. Eigentlich sollte auch Königin Silvia dabei sein.

Die Berliner Sicherheitskonferenz hat einen prominenten Gast aus Schweden: Kronprinzessin Victoria (48) ist in der Hauptstadt eingetroffen, um an dem hochkarätigen Treffen teilzunehmen. In den kommenden Tagen werden im Hotel Vienna House Andel's Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Militär, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenkommen. Die Konferenz gehört zu den wichtigsten sicherheitspolitischen Foren in Deutschland.

Eigentlich war laut Medienberichten auch das Erscheinen ihrer Mutter, Königin Silvia, vorgesehen. Doch die 81-Jährige begleitet ihren Gatten, König Carl XVI. Gustaf (79), aktuell auf einem kanadischen Staatsbesuch. Da die gebürtige Deutsche nur noch selten in ihre frühere Heimat reist, wäre ihre Teilnahme ein besonderes Zeichen gewesen. Nun übernimmt ihre älteste Tochter diese Rolle souverän und vertritt das schwedische Königshaus auf deutschem Boden.

Herzlicher Empfang im Schloss Bellevue

Zum Auftakt ihres Besuchs absolvierte Victoria heute Mittag ihren ersten offiziellen Termin in Berlin. Im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des deutschen Staatsoberhaupts, begrüßten sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (63) herzlich. Gemeinsam stellten sie sich gut gelaunt den Fotografen und präsentierten sich entspannt vor den wartenden Medienvertretern.

Optisch setzte das Trio unterschiedliche Akzente: Steinmeier trug einen dunkelblauen Anzug, Büdenbender erschien in Dunkelgrün. Kronprinzessin Victoria hingegen entschied sich für eine rote Jacke mit zarten Details zu weißer Bluse und schwarzer Hose.

Königspaar auf Kanadareise

Während Victoria das Königshaus in Deutschland vertritt, begann für König Carl Gustaf und Königin Silvia heute der erste Tag ihres Staatsbesuchs in Kanada. Stationen der Reise sind unter anderem Montreal und Ottawa. Für das schwedische Königspaar ist es eine wichtige diplomatische Mission auf der anderen Seite des Atlantiks.