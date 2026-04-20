Für knapp 300.000 Euro: Deutsche Unternehmer ersteigern ikonischen Magnum-Ferrari

Bei einer Auktion im amerikanischen Palm Beach ist der legendäre Ferrari 308 GTS aus der US-Kultserie "Magnum" für 345.000 Dollar - umgerechnet knapp 300.000 Euro - versteigert worden. Den Zuschlag erhielten laut der "Bild" die deutschen Unternehmensberater Hagen (46) und Daniel Walther (51). Der rote Sportwagen aus dem Baujahr 1979 war in der Erfolgsserie mit Tom Selleck (81) das Fahrzeug des Privatdetektivs Thomas Magnum und gehört zu den bekanntesten Autos der Fernsehgeschichte.

Beide Brüder sind laut des Berichts seit ihrer Kindheit Fans der Serie. Hagen Walther trägt bis heute den Spitznamen "Higgins" - nach der Figur des strengen Verwalters, der Magnum in der Show das Anwesen und den Ferrari zur Verfügung stellt. "Mein Bruder konnte seinen eigenen Namen mit zwei oder drei Jahren nicht aussprechen", sagte Daniel Walther gegenüber "Bild". "Aber Higgins, weil er das in der Serie aufgeschnappt hatte. Seither nennen ihn viele so." 2014 gründeten die Brüder in Berlin eine Unternehmensberatung, die sie ebenfalls nach dieser Figur benannten.

Schätzwert deutlich übertroffen

Vor der Auktion hatten sich die Brüder eigentlich ein Limit von 150.000 Dollar gesetzt. Den tatsächlichen Marktwert des Fahrzeugs ohne seine Seriengeschichte schätzt Daniel Walther auf rund 80.000 Dollar. Als das Wettbieten begann, ließen die beiden ihr Limit dennoch hinter sich. Hagen Walther war persönlich in Palm Beach vor Ort, sein Bruder verfolgte die Auktion per Livestream und stand durchgehend telefonisch mit ihm in Kontakt. "Wir wollten es eben einfach", sagte Daniel Walther. Den Preis von 345.000 Dollar bereut er dennoch: "Mir ist allerdings noch immer etwas schummrig wegen des Preises. Das war viel zu viel."

Der Ferrari wird nun per Spedition auf dem Seeweg nach Deutschland transportiert, was rund drei Wochen dauern soll. Die genaue weitere Verwendung ist noch offen. Als möglichen Standort für das Fahrzeug nennen die Walthers die Motorworld München. Selbst fahren wollen sie mit dem Sportwagen nach eigenen Angaben nicht. "Die Fangemeinde von Magnum ist immer noch riesig", sagte Daniel Walther. Der Ferrari 308 GTS hat 227 PS und eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h.