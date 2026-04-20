Für knapp 300.000 Euro: Deutsche Unternehmer ersteigern ikonischen Magnum-Ferrari

Ein roter Ferrari 308 GTS, untrennbar verbunden mit Tom Selleck und seiner Kultserie "Magnum". Jetzt haben ihn zwei deutsche Brüder für 345.000 US-Dollar ersteigert. Ihr Ziel: Das Fahrzeug der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Bei einer Auktion im amerikanischen Palm Beach ist der legendäre Ferrari 308 GTS aus der US-Kultserie "Magnum" für 345.000 Dollar - umgerechnet knapp 300.000 Euro - versteigert worden. Den Zuschlag erhielten laut der "Bild" die deutschen Unternehmensberater Hagen (46) und Daniel Walther (51). Der rote Sportwagen aus dem Baujahr 1979 war in der Erfolgsserie mit Tom Selleck (81) das Fahrzeug des Privatdetektivs Thomas Magnum und gehört zu den bekanntesten Autos der Fernsehgeschichte.