Nach dem Aufstieg von Schalke 04 in die erste Liga: Sky erinnerte bei der Übertragung aus Gelsenkirchen an Ulli Potofski. Der vor einem Jahr verstorbene Reporter war bekennender Fan der Königsblauen.

Nach dem Sieg des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf herrschte Jubel in Gelsenkirchen. Nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit kehrt der Verein in die Bundesliga zurück. Inmitten des Trubels sorgte Sky bei der Übertragung für einen ganz besonderen Moment. Moderatorin Nele Ocik (36) hielt ein Bild ihres verstorbenen Kollegen Ulli Potofksi in die Kamera "Das ist für dich, Ulli", sagte sie. Der Sportreporter war im August vergangenen Jahres an Leukämie gestorben.

Danach blendete der Sender eine Gedenktafel ein. Darauf war zu lesen: "Ulli Potofski *1952 † 2025. Für immer unvergessen. Pionier der Bundesliga-Berichterstattung. Langjähriger und wertgeschätzter Sky-Kollege. Gebürtig aus Gelsenkirchen, Schalke-Fan".

Ulli Potoski: Eng verbunden mit Schalke und Sky

Ulli Potofski war von 1984 bis 1992 Sportchef von RTL. Dort moderierte er "Anpfiff", die erste regelmäßige Fußballshow eines privaten Fernsehsenders. Im DSF (heute Sport1) präsentierte er von 1998 bis 2002 die Sendung "Auf Schalke", die seinem Herzensverein gewidmet war.

2006 wechselte Ulli Potofski zu Sky. Bis zu dem Jahr seines Todes berichtete er für den Pay-TV-Sender von Spielen der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals. Von seiner Begeisterung für Schalke 04 machte er bei aller Objektivität als Reporter nie einen Hehl.

Ulli Potofski ist auf dem "Schalker Fan-Feld" des Friedhof Beckhausen-Sutum begraben. Anhänger der Königsblauen können hier "ihrem Herzensverein auch über den Tod hinaus verbunden" bleiben.