Nach dem Aufstieg von Schalke 04 in die erste Liga: Sky erinnerte bei der Übertragung aus Gelsenkirchen an Ulli Potofski. Der vor einem Jahr verstorbene Reporter war bekennender Fan der Königsblauen.
Nach dem Sieg des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf herrschte Jubel in Gelsenkirchen. Nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit kehrt der Verein in die Bundesliga zurück. Inmitten des Trubels sorgte Sky bei der Übertragung für einen ganz besonderen Moment. Moderatorin Nele Ocik (36) hielt ein Bild ihres verstorbenen Kollegen Ulli Potofksi in die Kamera "Das ist für dich, Ulli", sagte sie. Der Sportreporter war im August vergangenen Jahres an Leukämie gestorben.