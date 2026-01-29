Für guten Zweck: Sternsinger im Kreis Ludwigsburg sammeln sechsstellige Summe

Mehr als 1500 Kinder und Jugendliche zogen im Januar im Kreis Ludwigsburg von Haus zu Haus – und haben dabei viel Geld für Hilfsprojekte gesammelt.
Die Sternsinger des Dekanats Ludwigsburg haben in diesem Jahr ein beeindruckendes Ergebnis erzielt: Mehr als 1500 engagierte Kinder und Jugendliche machten sich auf den Weg, um den Segen in die Häuser zu bringen. Dabei sammelten sie mehr als 356.000 Euro für bedürftige Kinder weltweit. Das teilt das Dekanat mit, das im Kreis Ludwigsburg 45 Kirchengemeinden mit gut 96.000 Katholiken umfasst. Zahlreiche Spenden, die digital eingegangen sind, seien noch nicht mitgerechnet.