Für guten Zweck: Sternsinger im Kreis Ludwigsburg sammeln sechsstellige Summe

Mehr als 1500 Kinder und Jugendliche zogen im Januar im Kreis Ludwigsburg von Haus zu Haus – und haben dabei viel Geld für Hilfsprojekte gesammelt.

Die Sternsinger des Dekanats Ludwigsburg haben in diesem Jahr ein beeindruckendes Ergebnis erzielt: Mehr als 1500 engagierte Kinder und Jugendliche machten sich auf den Weg, um den Segen in die Häuser zu bringen. Dabei sammelten sie mehr als 356.000 Euro für bedürftige Kinder weltweit. Das teilt das Dekanat mit, das im Kreis Ludwigsburg 45 Kirchengemeinden mit gut 96.000 Katholiken umfasst. Zahlreiche Spenden, die digital eingegangen sind, seien noch nicht mitgerechnet.

Dieses Jahr stand die Aktion unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Die Spenden fließen in Projekte, die sich für Bildung, Gesundheit und eine bessere Zukunft für Kinder in Krisenregionen einsetzen. Der Blick geht vor allem nach Bangladesch. Trotz Fortschritten im Kampf gegen Kinderarbeit müssen in dem südasiatischen Land noch rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche arbeiten – 1,1 Millonen davon unter besonders gesundheitsschädlichen und ausbeuterischen Bedingungen.

Dekan Alexander König ist überwältigt von der großartigen Resonanz und dem unermüdlichen Einsatz unserer Sternsinger: „Es ist inspirierend zu sehen, wie viel Engagement und Herzblut in dieser Aktion steckt. Jeder Euro zählt und wird dazu beitragen, das Leben von Kindern in Not zu verbessern.“

Noch bis 14. Februar kann für die Aktion Dreikönigssingen gespendet werde unter www.sternsinger.de/spenden/spendenformular.