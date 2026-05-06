Für einen guten Zweck: Persönliche Stücke von Friends-Star Matthew Perry werden versteigert

Fans können persönliche Gegenstände von "Friends"-Star Matthew Perry ersteigern: Sein Nachlass organisiert gemeinsam mit seiner Stiftung eine Auktion. Deren Erlöse sollen dazu beitragen, Vorurteile gegenüber Suchterkrankungen abzubauen und Aufklärung zu fördern.
Fans von Matthew Perry (1969-2023) erhalten die Gelegenheit, persönliche Gegenstände des verstorbenen "Friends"-Darstellers zu ersteigern. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, organisiert im kommenden Monat sein Nachlass gemeinsam mit der zu seinen Ehren gegründeten Stiftung eine Auktion. Mit den Erlösen soll ein Beitrag dazu geleistet werden, Vorurteile im Umgang mit Suchterkrankungen abzubauen.