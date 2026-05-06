Für einen guten Zweck: Persönliche Stücke von Friends-Star Matthew Perry werden versteigert

Fans können persönliche Gegenstände von "Friends"-Star Matthew Perry ersteigern: Sein Nachlass organisiert gemeinsam mit seiner Stiftung eine Auktion. Deren Erlöse sollen dazu beitragen, Vorurteile gegenüber Suchterkrankungen abzubauen und Aufklärung zu fördern.

Fans von Matthew Perry (1969-2023) erhalten die Gelegenheit, persönliche Gegenstände des verstorbenen "Friends"-Darstellers zu ersteigern. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, organisiert im kommenden Monat sein Nachlass gemeinsam mit der zu seinen Ehren gegründeten Stiftung eine Auktion. Mit den Erlösen soll ein Beitrag dazu geleistet werden, Vorurteile im Umgang mit Suchterkrankungen abzubauen.

Ziel sei es, "Matthews bedeutendstes Vermächtnis voranzutreiben: den Aufbau einer Zukunft, die frei von Stigmatisierung im Zusammenhang mit Sucht ist und in der jeder, der Genesung sucht, Zugang zu der Betreuung, den Ressourcen und der Gemeinschaft hat, die er braucht, um sich zu entfalten", betont das Auktionshaus Heritage Auctions.

Drehbücher werden versteigert

Unter den angebotenen "Friends"-Requisiten befindet sich unter anderem eine Sammlung von 26 Drehbüchern der Kultserie. Darunter sind Skripte zu Episoden wie "Liebesnacht mit Hindernissen" sowie zum zweiteiligen Finale "Auf Wiedersehen". Zusätzlich kommen zwei von Perry und seinen Co-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer signierte Drehbücher unter den Hammer, die Warner Bros. bereitgestellt hat.

Ebenfalls Teil der Auktion sind ein Fotoalbum mit dem Titel "The One With the Last Supper" sowie Perrys Nachbildung des berühmten gelben Türspionrahmens aus Monicas Wohnung. Auch Perrys SAG Award aus dem Jahr 1995 wird versteigert. Zudem kommt eine persönliche Kunstsammlung unter den Hammer, darunter befinden sich Werke von Künstlern wie Banksy und Mel Bochner.

Matthew Perry starb vor drei Jahren

Der Schauspieler kämpfte über weite Strecken seines Lebens mit Suchtproblemen. Bereits in den frühen Jahren von "Friends" entwickelte Perry ein Alkoholproblem, später kam eine Abhängigkeit von Schmerzmitteln hinzu. In einem Interview aus dem Jahr 2016 berichtete er, sich an rund drei Staffeln der Serie kaum erinnern zu können. Der Schauspieler starb am 28. Oktober 2023 infolge seines Ketaminkonsums.