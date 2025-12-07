Fünftes Kind für Ozzys Sohn: Jack Osbourne wird wieder Vater

Jack Osbourne darf sich über Nachwuchs freuen. Der Sohn von Ozzy Osbourne erwartet mit seiner Ehefrau das zweite gemeinsame Kind, für den 40-Jährigen ist es insgesamt das fünfte.

Nachwuchs für den Osbourne-Clan: Jack Osbourne (40) und seine Ehefrau, Innenarchitektin Aree Gearhart (34), erwarten ihr zweites gemeinsames Kind, für den 40-Jährigen ist es Baby Nummer fünf. Osbourne gab die freudige Nachricht in "The Sun" bekannt. Zuvor war der Sohn von Ozzy (1948-2025) und Sharon Osbourne (73) aus der TV-Show "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", dem britischen Dschungelcamp, ausgeschieden.

"Es ist großartig", sagte er über die Schwangerschaft und fügte über sich und seine Ehefrau hinzu: "Wir sind total aufgeregt." Zudem verriet Jack Osbourne, dass das Baby geplant war: "Es kam vielleicht etwas früher als erwartet. Aber es ist definitiv etwas, das wir uns gewünscht haben, und irgendwie ist es auf wundersame Weise passiert."

Baby bringt "Hoffnung" in Zeit der Trauer

Die werdenden Eltern konnten Ozzy Osbourne, der im Juli im Alter von 76 Jahren gestorben ist, noch vor dessen Tod die Nachricht von der Schwangerschaft überbringen. Über den Nachwuchs erklärte Jack Osbourne weiter: "Ich denke, es war zum Teil eine gesunde Ablenkung, zum Teil Heilung - wahrscheinlich in einer Art 'vollständigem Zyklus', auf eine seltsame Art und Weise", sagte er der Zeitung. "Es hat viel Energie aus der Trauer genommen und mir etwas mehr Hoffnung gegeben."

Jack Osbourne und Aree Gearhart sind seit 2019 zusammen. Sie machten ihre Beziehung im November desselben Jahres bei den American Music Awards öffentlich, einige Monate nachdem der "The Osbournes"-Star seine Scheidung von seiner Ex-Frau Lisa Stelly abgeschlossen hatte. Ihr hatte er 2012 das Jawort gegeben.

Osbourne und Aree Gearhart heirateten schließlich 2023, zwei Jahre nach ihrer Verlobung. Im Juli 2022 war bereits ihre Tochter Maple zur Welt gekommen. Der 40-Jährige hat drei weitere Töchter - Pearl (13), Andy (10) und Minnie (7) - mit seiner Ex-Frau.