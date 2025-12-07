Fünftes Kind für Ozzys Sohn: Jack Osbourne wird wieder Vater

Jack Osbourne darf sich über Nachwuchs freuen. Der Sohn von Ozzy Osbourne erwartet mit seiner Ehefrau das zweite gemeinsame Kind, für den 40-Jährigen ist es insgesamt das fünfte.
Nachwuchs für den Osbourne-Clan: Jack Osbourne (40) und seine Ehefrau, Innenarchitektin Aree Gearhart (34), erwarten ihr zweites gemeinsames Kind, für den 40-Jährigen ist es Baby Nummer fünf. Osbourne gab die freudige Nachricht in "The Sun" bekannt. Zuvor war der Sohn von Ozzy (1948-2025) und Sharon Osbourne (73) aus der TV-Show "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", dem britischen Dschungelcamp, ausgeschieden.