Premiere für die Redmi-Note-15-Reihe von Xiaomi: Der Tech-Hersteller setzt auf gleich fünf verschiedene Modelle zwischen rund 200 Euro und 500 Euro - und damit vor allem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Während Xiaomi schon bei seinen Premium-Smartphones leistungsfähige Hardware zu einem im Vergleich zur Konkurrenz recht günstigen Preis bietet, möchte der chinesische Tech-Hersteller mit seiner Marke Redmi noch einmal einen draufsetzen. Die Redmi-Smartphones, die sich an den kleineren Geldbeutel richten, sind bekannt für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Daran soll sich auch bei den insgesamt fünf neuen Modellen, die am 15. Januar offiziell ihre Premiere in Deutschland feiern, nichts ändern.

Das wohl Wichtigste, das es für Verbraucherinnen und Verbraucher zu beachten gilt, bevor sie sich eines der Handys anschaffen: Die Geräte der neuen Note-15-Reihe von Redmi unterstützen nur dann den Mobilfunkstandard 5G, wenn das auch im Namen der Smartphones ausdrücklich erwähnt ist. Die anderen setzen bei der Übertragung von Daten noch auf die vierte Generation, also 4G/LTE. Dafür sind sie etwas günstiger als ihre ohnehin günstigen Geschwister.

Spitzenmodell: Redmi Note 15 Pro+ 5G

Schon am Namen "Pro" ersichtlich, dass es sich um eine etwas teurere, aber immer noch an sich günstige Variante der Note-15-Reihe handelt. Das Top-Modell, das Redmi Note 15 Pro+ 5G, trumpft mit einem großen 6,83-Zoll-CrystalRes-AMOLED-Display auf und ist in den Farben "Mocha Brown", "Glacier Blue" sowie "Black" erhältlich. Bei einem Gewicht zwischen 207 Gramm und 208 Gramm - je nach Farbwahl - soll das Smartphone angenehm in der Hand liegen, während ein Snapdragon-7s-Gen-4-Prozessor Power für sämtliche Nutzungsbereiche liefert - vom zügigen Scrollen durch Apps wie Instagram bis hin zu Games. Farbenfrohe Fotos knipsen Nutzerinnen und Nutzer mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera, Selfies mit einer 32-Megapixel-Frontkamera. Ein großer Akku mit 6.500 mAH, der mit 100W-HyperCharge zügig betankt werden kann, ist ebenfalls verbaut. In einer Variante mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicherplatz kostet das Smartphone 499,90 Euro. Mit zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte an Platz wird die 500-Euro-Marke bei 529,90 Euro leicht durchbrochen.

Gute Mittelklasse: Redmi Note 15 Pro - mit oder ohne 5G

Das Redmi Note 15 Pro 5G ist etwas günstiger, ähnelt seinem größeren Geschwister aber in vielen Bereichen. Hier bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher ein 6,83-Zoll-AMOLED-Display, während das Gehäuse in den Farben "Titanium Color", "Glacier Blue", "Mist Purple" oder "Black" verfügbar ist. Bei 210 Gramm ist das Smartphone nur minimal schwerer, und mit dem MediaTek Dimensity 7400 Ultra ist ein anderer Chip verbaut. Fotos werden aber ebenso mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera geschossen, während die Frontkamera 20 Megapixel bietet. Der größere 6.580-mAh-Akku wird mit bis zu 45W aufgeladen. In seiner größten Variante mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte Speicherplatz kostet das Note 15 Pro 5G dafür nur 449,90 Euro. Bei 8/256 Gigabyte sind es sogar nur 399,90 Euro.

Unter den neuen Pro-Modellen ist das Redmi Note 15 Pro das kleinste Gerät. Es bietet Nutzerinnen und Nutzern ein immer noch großes 6,77-Zoll-AMOLED-Display, wiegt dafür aber nur 195 Gramm. Hier gibt es die Auswahl zwischen den Gehäusefarben "Titanium Color", "Glacier Blue" und "Black". Zum Einsatz im Inneren kommt ein MediaTek-Helio-G200-Ultra-Prozessor. Wie beim Top-Modell sind zudem eine 200-Megapixel-Hauptkamera und eine 32-Megapixel-Selfiekamera sowie ein Akku mit 6.500 mAH verbaut. Letzterer kann wie beim Pro 5G mit bis zu 45W geladen werden. Wie anfangs erwähnt, gibt es hier allerdings keine 5G-Unterstüztung. Das alles verspricht aber trotzdem ausreichend Leistung für alle erdenklichen Aufgaben - und das für im Schnitt noch einmal 50 Euro weniger. Die Variante mit 8/256 Gigabyte gibt es für 349,90 Euro, die mit 12/512 Gigabyte für 399,90 Euro.

Kampfpreise für das Redmi Note 15 5G und das Redmi Note 15

Noch günstiger fallen das Redmi Note 15 5G und Redmi Note 15 aus. Die leichtesten Geräte der Reihe kommen nur auf 178 Gramm respektive 183 Gramm, besitzen aber trotzdem jeweils ein 6,77-Zoll-AMOLED-Display. In der Variante mit 5G ist ein Snapdragon-6-Gen-3-Chip verbaut, in der anderen ein MediaTek Helio G100 Ultra. Beide besitzen je 108-Megapixel-Hauptkameras und 20-Megapixel-Frontkameras. Während die 5G-Fassung einen 5.520-mAh-Akku besitzt und in den Farben "Glacier Blue, "Mist Purple" und "Black" erhältlich ist, sind es bei der ohne 5G ein 6.000-mAh-Akku und die vier Farben "Glacier Blue", "Purple", "Forest Green" sowie "Black".

Wer sich keine Spitzenleistung erwartet, die andere Smartphones zu Preisen teils weit jenseits der 1.000 Euro bieten, bekommt bei diesen Modellen solide Alternativen für einen Bruchteil der Ausgaben. Das Redmi Note 15 5G mit 6/128 Gigabyte fängt schon bei 279,90 Euro an. Das Redmi Note 15 durchbricht sogar die magische Marke von 200 Euro und kostet bei 6/128 Gigabyte sogar nur 199,90 Euro.

Anreize für den direkten Kauf beim Hersteller

Während die Geräte der Redmi-15-Serie schon seit Ende vergangenen Jahres bei zahlreichen Online-Händler verfügbar waren, könnte es sich für Interessenten lohnen, das Wunschgerät direkt beim Hersteller zu ordern. Xiamoi bietet auf seiner Webseite einen Trade-in-Service an, das heißt alte Smartphones lassen sich bei Kauf in Zahlung geben. Wer über die Internetseite des Herstellers bestellt, bekommt zwischen dem 15. Januar und 11. Februar außerdem einige Boni. Inbegriffen sind dann kostenlose Testphasen für Spotify Premium (3 Monate), YouTube Premium (2 Monate) und Google One (3 Monate). Sollte es nötig sein, wird der Bildschirm des Handys zudem in den ersten zwölf Monaten kostenlos getauscht.

Das dürfte aber nur in wenigen Fällen notwendig sein. Denn die Smartphones sind allesamt gegen äußere Einflüsse geschützt, seien es Staub, Wasser, Stöße oder Stürze. Bei den Standardvarianten der Reihe ist "High-durability Display Glass" verbaut, bei den Pro-Modellen sogar Corning Gorilla Glass Victus 2. Das Redmi Note 15 bietet Staub- und Wasserschutz nach IP64-Standard, das Note 15 5G und das Note 15 Pro nach IP65. Das Note 15 Pro 5G und das Note 15 Pro+ 5G sorgen gar für Schutz nach IP66-/IP68-Standard.