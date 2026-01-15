Premiere für die Redmi-Note-15-Reihe von Xiaomi: Der Tech-Hersteller setzt auf gleich fünf verschiedene Modelle zwischen rund 200 Euro und 500 Euro - und damit vor allem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Während Xiaomi schon bei seinen Premium-Smartphones leistungsfähige Hardware zu einem im Vergleich zur Konkurrenz recht günstigen Preis bietet, möchte der chinesische Tech-Hersteller mit seiner Marke Redmi noch einmal einen draufsetzen. Die Redmi-Smartphones, die sich an den kleineren Geldbeutel richten, sind bekannt für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Daran soll sich auch bei den insgesamt fünf neuen Modellen, die am 15. Januar offiziell ihre Premiere in Deutschland feiern, nichts ändern.