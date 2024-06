In diesem Stuttgarter Café entscheiden Gäste selbst über Preise

1 Erfreut sich großer Beliebtheit: Am Hölderlinplatz in Stuttgart ist seit fünf Jahren Deutschlands erstes Foodsharing-Café. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Es war das erste Foodsharing-Café in Deutschland. Nun wird die Raupe Immersatt im Stuttgarter Westen fünf Jahre alt. Es dient als Vorbild in anderen Städten.











Die häufigste Frage, die das Barpersonal in der Raupe Immersatt gestellt bekommt, lautet: „Ist das jetzt okay so?“ Denn in dem Café im Stuttgarter Westen entscheiden die Gäste selbst, wie viel sie für ein Getränk bezahlen. Manche geben 50 Cent für einen Cappuccino, manche 50 Euro, berichtet Maximilian Kraft, eines der Gründungs- und Vorstandsmitglieder.