1 So lässt sich grüner Spargel am besten genießen. Foto: teelesswonder / iStock via Getty Images

Die Spargelsaison hat begonnen - höchste Zeit für eine unkomplizierte Frühlingstarte! In diesem Rezept trifft knuspriger Blätterteig auf einen knackigen und aromatischen Belag.











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Die Spargelsaison ist eröffnet und bringt frischen Schwung in die Küche. Knackiger grüner Spargel trifft in dieser Blätterteig-Tarte auf Crème fraîche, Erbsen und würzigen Prosciutto - eine Kombination, die nach Frühling schmeckt. Die Tarte lässt sich sowohl warm als auch lauwarm genießen und eignet sich perfekt für einen leichten Lunch.