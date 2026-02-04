Der Weltkrebstag am 4. Februar mahnt zur Früherkennung. Vom Pap-Abstrich ab 20 bis zur Darmspiegelung ab 50: Das gesetzliche Programm bietet zahlreiche kostenlose Screenings. Doch gerade Männer nutzen die Angebote viel zu selten. Das sind die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen.
Der Weltkrebstag am 4. Februar erinnert jährlich daran, dass Früherkennung Leben retten kann. In Deutschland steigen die Neuerkrankungen stetig an, doch viele Krebserkrankungen wären bei rechtzeitiger Diagnose heilbar oder könnten durch das Entfernen von Vorstufen sogar ganz verhindert werden. Das gesetzliche Früherkennungsprogramm bietet hierfür eine solide Basis, die jedoch von vielen Menschen noch zu selten genutzt wird.