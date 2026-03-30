Früherer Surge-Coach in Wien: Sind Sie der heimliche Boss, Jordan Neuman?

Mit den Footballern von Stuttgart Surge gewann Jordan Neuman die Meisterschaft, dann folgte die Insolvenz. Jetzt ist er bei den Vienna Vikings – und blickt mit Wehmut zurück.
Erst der Sieg im September vor 36 784 Fans in der großen MHP-Arena im Finale der European League of Football (ELF), dann der Insolvenzantrag: Das Aus von Stuttgart Surge war geschichtsträchtig und beschäftigt die Beteiligten noch immer, natürlich auch Jordan Neuman (42). Der charismatische Meister-Trainer kam bei den Vienna Vikings unter – und sagt: „Das Ende in Stuttgart tat richtig weh.“