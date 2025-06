Früherer Hollywood-Produzent: Harvey Weinstein in neuem Prozess teils wieder schuldig

1 Während seines Wiederaufnahmeprozesses wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung erscheint der ehemalige Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein vor dem Strafgericht in Manhattan in New York (Archivfoto). Foto: STEVEN HIRSCH/AFP/STEVEN HIRSCH

Der Schuldspruch gegen Harvey Weinstein 2020 galt als Meilenstein nicht nur für #MeToo – bis er 2024 überraschend kassiert wurde. Nun hat erneut eine Jury geurteilt.











Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in einem wieder aufgerollten Strafprozess erneut für schuldig befunden worden - allerdings nur teilweise. Die Geschworenen sahen es nach mehrtägigen Beratungen als erwiesen an, dass der heute 73-Jährige einst schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe, teilte das Gericht in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge mit.