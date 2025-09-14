Frühe Sprachbildung in BW: Werden deutschsprachige Kinder ab 2028 bevorzugt?

Mit Juniorklassen vor der Grundschule sollen ab 2028 Kinder mit Sprachdefiziten gefördert werden. Doch das gilt offenbar nur für deutsche Muttersprachler. Eine Lücke im Gesetz?
Für Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache und erheblichen Sprachdefiziten soll in Baden-Württemberg offenbar ab 2028 keine Pflicht gelten, eine einjährige Juniorklasse der Grundschule zu besuchen – anders als bisher erwartet. Die Pflicht ist lediglich für Kinder mit deutscher Muttersprache geplant, wie aus der Zusammenschau verschiedener Passagen des Schulgesetzes hervorgeht, das die grün-schwarze Koalition zum Jahresanfang geändert hat. Dies hat das Kultusministerium auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.