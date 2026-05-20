Der Toten-Hosen-Frontmann Campino hat in einer neuen ARD-Dokumentation eine höchst persönliche Neuigkeit geteilt: Mit 63 Jahren ist der Sänger zum zweiten Mal Vater geworden.
Am Dienstagabend feierte die Dokumentation "Die Toten Hosen - Das letzte Album" in Mainz Premiere. Die 90-minütige Produktion von SWR und NDR begleitete die Band zwei Jahre lang bei der Arbeit an ihrem finalen Studioalbum. Und sie hatte auch eine besondere Neuigkeit in petto: Frontmann Campino (63) ist zum zweiten Mal Vater geworden.