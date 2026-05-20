Der Toten-Hosen-Frontmann Campino hat in einer neuen ARD-Dokumentation eine höchst persönliche Neuigkeit geteilt: Mit 63 Jahren ist der Sänger zum zweiten Mal Vater geworden.

Am Dienstagabend feierte die Dokumentation "Die Toten Hosen - Das letzte Album" in Mainz Premiere. Die 90-minütige Produktion von SWR und NDR begleitete die Band zwei Jahre lang bei der Arbeit an ihrem finalen Studioalbum. Und sie hatte auch eine besondere Neuigkeit in petto: Frontmann Campino (63) ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Der Düsseldorfer Punkrocker war bei der Veranstaltung auch persönlich anwesend, ebenso wie Bassist Andi Meurer und Schlagzeuger Vom Ritchie. "Tatsächlich bin ich überraschenderweise - also für mich selbst sehr überraschenderweise - noch mal Vater geworden", spricht Campino in der Doku über die unerwartete Vaterschaft, wie etwa die "Rheinische Post" berichtet. "Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus."

Das Leben hat andere Pläne

Bei der anschließenden Gesprächsrunde im Kino ergänzte er: "Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du." Pläne ließen sich eben nicht immer einhalten. "Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung. Wir müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt, und insofern sehe ich mich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und ich fühle mich gut dabei."

Für Campino ist es das zweite Kind. Sein erster Sohn Lenn Julian, den er gemeinsam mit Schauspielerin Karina Krawczyk (54) hat, kam 2004 zur Welt. Über die Mutter seines zweiten Kindes ist wenig bekannt: Campino heiratete sie 2019 in New York, sie hält sich aber aus der Öffentlichkeit heraus.

Letztes Album erscheint am 29. Mai

Campinos Kind wurde während der Arbeit der Band an ihrem letzten Studioalbum geboren. Die Toten Hosen widmeten dem Ereignis den Song "Teddy", der im März 2025 aufgenommen wurde. Gitarrist Kuddel schildert in der Doku die Entstehung: Campinos Frau habe ihn nach dem ersten Ultraschall angerufen und gesagt: "Wir kriegen kein Baby, wir kriegen einen Teddy." Der Kopf des Babys habe auf dem Bild tatsächlich einem Teddybären geähnelt. Auch Lenn Julian war bei der Studioaufnahme des Songs dabei und sang ihn gemeinsam mit der Band ein.

Das Album, das im Mittelpunkt der Dokumentation steht, heißt "Trink aus, wir müssen gehen!" und erscheint am 29. Mai, zusammen mit dem Bonusalbum "Alles muss raus!". Damit beenden die Toten Hosen nach 44 Jahren ihre Studiokarriere. Auf der Bühne wollen die Musiker vorerst weiter auftreten.

Ab Mittwoch ist die Doku in der ARD Mediathek abrufbar. Im Ersten wird sie am Samstag um 23:25 Uhr nach dem DFB-Pokalfinale ausgestrahlt.