Frisch Auf unterliegt Lemgo: Gegen die Großen der Liga auf verlorenem Posten

Zu wenig Aggressivität, zu wenig Emotionalität. Frisch Auf Göppingen ist gegen den starken TBV Lemgo Lippe chancenlos und verliert vor 4400 Zuschauern mit 26:33.

Es bleibt dabei: Gegen die besser platzierten Mannschaften in der Handball-Bundesliga kann Frisch Auf Göppingen einfach keine Punkte holen. Auch gegen den Überraschungs-Zweiten TBV Lemgo Lippe setzte es ein 26:33 (16:19). Damit wartet das Team von Trainer Ben Matschke nun seit vier Spielen auf einen Sieg. „In dieser Höhe wollten wir gegen Lemgo nicht verlieren, darüber müssen wir reden“, sagte Spielmacher Elias Newel.

„Wir hatten uns viel mehr vorgenommen, auch in Sachen Emotionalität. Aber Lemgo präsentierte sich einfach sehr gut, das Ergebnis ist absolut verdient", ergänzte Matschke. Vor 4400 Zuschauern in der EWS-Arena erzielten Marcel Schiller (5/4) und Erik Persson (4) die meisten Tore für Frisch Auf. Für den in allen Belangen überlegenen TBV trafen die Rückraumasse Tim Suton (8) und Niels Versteijnen (7) am besten.

Kein Durchkommen für Elias Newel. Foto: Baumann/Julia Rahn

Bis zum 10:8 (17.) lief für Frisch Auf alles nach Plan. Danach riss der Faden, es tat sich fast ein Klassenunterschied auf. In der Deckung fehlte die Aggressivität, die Torhüter gaben keine Stabilität, der diszipliniert auftretende TBV fand immer wieder Lösungen und leistete sich so gut wie keine technischen Fehler – ganz im Gegensatz zu den Göppingern.

„Ich bin zum wiederholten Mal geflasht von meiner Mannschaft. Das war heute eine sehr, sehr gute Leistung“, sagte TBV-Coach Florian Kehrmann. Für Frisch Auf geht es am Samstag (20 Uhr) zum heimstarken ThSV Eisenach weiter. Ohne eine Leistungssteigerung wird nichts zu holen sein.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33.

Termine

ThSV Eisenach – FAG (13. Dezember, 20 Uhr), FAG – SG Flensburg-Handewitt (20. Dezember, 18 Uhr), Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr), FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr). (jüf)