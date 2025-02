Frisch Auf Göppingen unterliegt bei Rhein-Neckar Löwen: Schillers Blackout stürzt Frisch Auf ins Tal der Tränen

1 Franko Lastro, Oskar Sunnefeldt, Josip Sarac (v.li.) – die Frisch-Auf-Spieler können die Niederlage kaum fassen. Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Oliver Zimmermann

Uncleverer geht es nicht: Statt einen Punkt zu sichern, versucht Marcel Schiller fünf Sekunden vor Schluss ein Kempa-Anspiel, und im Gegenzug gelingt den Rhein-Neckar Löwen mit der Schlusssirene der 29:28-Siegtreffer gegen Frisch Auf Göppingen.











0:18 Auswärtspunkte standen bei Frisch Auf Göppingen in dieser Saison bisher zu Buche. So nah dran wie beim baden-württembergischen Derby bei den Rhein-Neckar Löwen am Mittwochabend war der Handball-Bundesligist noch nie an etwas Zählbarem in einer fremden Halle. Doch am Ende setzte es vor 6126 Zuschauern in der SAP-Arena eine geradezu denkwürdige 28:29(13:16)-Niederlage.