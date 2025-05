Frisch Auf Göppingen: Torwart Tibor Ivanisevic wechselt zu designiertem Bundesliga-Aufsteiger

Bei Frisch Auf Göppingen herrscht vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (16.30 Uhr/EWS-Arena) gegen den HC Erlangen endgültig Klarheit, was die Torhüter-Position für die neue Saison betrifft. Nachdem schon länger klar ist, dass der niederländische Nationaltorwart Bart Ravensbergen (32) zu Ligarivale HSG Wetzlar wechselt, steht nun auch der künftige Club von Tibor Ivanisevic fest. Der 34-Jährige schließt sich GWD Minden an.

Der von Aaron Ziercke trainierte Traditionsclub steht derzeit auf einem Aufstiegsplatz in der zweiten Liga, mit zwei Plus- und vier Minuspunkten Vorsprung auf den Dritten TV Hüttenberg. Allerdings müssen die Mindener an diesem Freitag (19.30 Uhr) in Hüttenberg antreten. Bei GWD wird der Serbe mit dem 2,08 Meter großen Malte Semisch (32) ein interessantes Duo bilden.

Neues Duo Saeveras/Buchele

Frisch Auf setzt in der neuen Runde auf Kristian Saeveras als neue Nummer eins zwischen den Pfosten. Der norwegische Nationaltorwart kommt von Ligarivale SC DHfK Leipzig, bei dem er fünf Jahre lang spielte. Der 28-Jährige bildet im Team von Trainer Ben Matschke ab Sommer ein Gespann mit Junioren-Nationaltorwart Julian Buchele. Das 21-jährige Eigengewächs hat derzeit noch ein Zweifachspielrecht mit Zweitligist TV Großwallstadt.

Zunächst aber muss es in den restlichen sieben Saisonspielen das Duo Ravensbergen/Ivanisevic richten. Es ist am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten HC Erlangen gefordert, in einem für den Kampf gegen den Abstieg so wichtigen Spiel. Auch die württembergischen Rivalen TVB Stuttgart und SG BBM Bietigheim werden gespannt sein auf das Ergebnis in der EWS-Arena – und Frisch Auf die Daumen drücken.

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf 30:23, Frisch Auf – ThSV Eisenach 31:27, Frisch Auf – SC Magdeburg 25:28, Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf 29:28, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt 27:27, HSG Wetzlar – Frisch Auf 30:26, Frisch Auf – SC DHfK Leipzig 29:27, TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf 30:36, Frisch Auf – THW Kiel 29:36, HSV Hamburg – Frisch Auf 31:30, Frisch Auf – HC Erlangen (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM Bietigheim – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (19. Mai, 19 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (28. Mai, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – Frisch Auf (31. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – TVB Stuttgart (5. Juni, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)