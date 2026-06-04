Frisch Auf gegen TVB: Drei Rote Karten und ein Lucky Punch – ausgerechnet von Linus Schmid

Der TVB Stuttgart schockt Frisch Auf im hitzigen Derby-Thriller mit dem 33:32-Siegtor in letzter Sekunde. Ausgerechnet Matchwinner Linus Schmid hat besonderen Bezug zu Göppingen.

Es waren noch 90 Sekunden zu spielen, als Misha Kaufmann in der Auszeit deutliche Worte an die Adresse von Linus Schmid richtete: „Du bist kein Statist. Geh aufs Tor!“ Der Rückraumspieler vom TVB Stuttgart beherzigte die Aufforderung seines Trainers aber so was von und übernahm prompt die Rolle des Hauptdarstellers: Mit zwei Toren drehte er den 31:32-Rückstand in ein 33:32 (16:14) im hoch emotionalen Derby-Thriller bei Frisch Auf Göppingen. Sein Siegtreffer fiel in allerletzter Sekunde. „Der Junge hat sehr viel Moral gezeigt, dass er sich die Würfe nimmt. Wie er sie dann verwandelt hat, zeigt seine hohe Qualität“, lobte Kaufmann den 19-Jährigen, der hinterher mit einem Schmunzeln sagte: „Wenn ich nicht mit vollem Mut rangegangen wäre, hätte ich mir etwas anhören müssen.“

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf gegen TVB Spielmacher-Duell Newel gegen Häfner: „Es wird brodeln, die Halle wird brennen“ Derby-Zeit an diesem Mittwoch (19 Uhr) in der EWS-Arena: Das Bundesligaspiel Frisch Auf Göppingen gegen TVB Stuttgart ist auch das Duell der Spielmacher Elias Newel und Max Häfner. Es war ein extrem umkämpftes, von beiden Seiten mit enormer Leidenschaft geführtes Handballspiel. Hitziger als im mit 5600 Zuschauern ausverkauften Hexenkessel EWS-Arena hätte es kaum zugehen können. Das zeigten auch die drei Roten Karten für den TVB: Samuel Röthlisberger (50.), Max Häfner (53./beide nach der dritten Zeitstrafe) und Lenny Rubin (57.) mussten vorzeitig vom Feld. „Wir haben nie die Ruhe verloren. Egal wie viele Rückschläge wir einstecken müssen, es kommt der nächste und springt in die Bresche, das zeichnet dieses Team aus“, sagte Kaufmann voller Stolz.

Die allerletzte Chance hatte seine Mannschaft genutzt, um nicht nach 17 Auswärtsspielen ohne einen einzigen Sieg in einer fremden Halle aus der Saison zu gehen.

Dafür benötigte der TVB auch einen Torwart, der zwar wie alle an diesem Mittwoch eingesetzten Keeper auf beiden Seiten, lange Zeit wenig hielt, in der Crunch Time aber voll da war: Mateusz Kornecki entschärfte beim 31:31 einen Siebenmeter von Marcel Schiller, unmittelbar danach rettete er mit einer Glanzparade gegen den frei durchgebrochenen Elias Newel und beim 32:32 15 Sekunden vor Schluss stand der Pole bei einem Wurf von Erik Persson in der richtigen Ecke.

Dadurch war der Lucky Punch von Schmid überhaupt erst möglich. Ausgerechnet der aus Köngen stammende Schmid, sagten sie sich in Göppingen – denn die Firma seines Vaters nahe der EWS-Arena hat vier Dauerkarten bei Frisch Auf.

Unabhängig von diesem Randaspekt tat den Grün-Weißen die Niederlage nach zuletzt 17:3 Punkten in Serie weh – doch Trainer Ben Matschke trug es mit ein bisschen Abstand dann doch mit Fassung: „Was wir in dieser Saison geleistet haben und auch heute auf der Platte gelassen haben, ist enorm. Das zeigt die Reaktion der Fans, die dafür ein feines Gespür haben.“ Zum Saisonabschluss am kommenden Sonntag (15 Uhr) geht es für Frisch Auf zum Bergischen HC, der TVB empfängt zur gleichen Zeit den HC Erlangen.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Saeveras (1. bis 18. Minute und 31. bis 51. Minute; 7 Paraden/davon 2 Siebenmeter), Buchele (18. bis 30. und 51. bis 60. Minute); Neudeck, Klöve 2 Tore, Herberger, Goßner, Hofele, Brodbeck, Persson 5, Schiller 9/3, Jurmala 4, Sunnefeldt 2, Lastro 3, Gislason, Newel 6, Hanne 1.

TVB Stuttgart: Kornecki (1. bis 37. Minute und 54. bis 60. Minute; 9/1 Paraden), Vujovic (37. bis 54. Minute; 2 Paraden), Pol; Max Häfner 2, Serradilla, Lien 1, Snajder, Simone Mengon 3, Röthlisberger, Schmid 2, Sprößig, Matzken 3, Zieker 4, Kai Häfner 5/2, Rubin 8, Nigg 5.