Frisch Auf gegen Melsungen: Packender Handballkrimi bleibt ohne Sieger

Es war intensiv, es war packend und hoch spannend. Am Ende spielt Frisch Auf Göppingen vor 5000 Zuschauern in der EWS-Arena 26:26 gegen den Tabellennachbarn MT Melsungen.
Eine positive Botschaft hatte es schon vor diesem enorm intensiven, packenden und hoch spannenden Handball-Bundesligaspiel gegeben: Marcel Schiller (34) verlängerte seinen Vertrag bei Frisch Auf Göppingen bis 2028. Der Linksaußen, in seiner 13. Saison bei Frisch Auf, war beim 26:26 (14:16) gegen die MT Melsungen mit acht Toren (davon vier Siebenmetern) auch bester Werfer vor den beiden schwedischen Rückraumspielern Ludvig Hallbäck und Oskar Sunnefeldt (je 5). „Das war Leidenschaft pur auf dem Feld und auf den Rängen in einer fantastischen Atmosphäre. Am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung“, sagte Göppingens Trainer Ben Matschke.