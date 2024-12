Friends: Alle Weihnachtsepisoden im Überblick

Die Serie „Friends“ gehört zu den beliebtesten Sitcoms aller Zeiten. In 10 Staffeln bringen Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc und Matthew Perry die Zuschauer zum Lachen, Weinen und Mitfiebern. Für viele Fans ist die Serie zur Komfort-Show geworden und wird immer wieder gebinged. Passend zur winterlichen Jahreszeit haben wir die Weihnachtsepisoden zusammengefasst.

Das sind die Weihnachtsfolgen bei Friends

Staffel 1, Episode 10 „The One With the Monkey“ („Affen unter sich“): In der 1. Staffel gibt es keine Folge, die sich konkret um Weihnachten dreht. Dafür steht Silvester im Vordergrund: Die Freunde beschließen, Silvester ohne Dates zu verbringen, doch keiner hält sich wirklich daran.

Staffel 2, Episode 9 „The One With Phoebe’s Dad“ („Heiße Weihnacht“): Phoebe begibt sich an Weihnachten auf die Suche nach ihrem Vater.

Staffel 3, Episode 10 „The One Where Rachel Quits“ („Knabbereien“): Nachdem Gunther Rachel erneut zur Einarbeitung verdonnert, beschließt diese, ihren Job zu kündigen.

Staffel 4, Episode 10 „The One With the Girl from Poughkeepsie“ („Nur ein kleines Abenteuer“): Monica wird auf der Arbeit gemobbt und stellt Joey ein, um ein Statement zu setzen, wenn sie ihn feuert. Chandler möchte Rachel verkuppeln. Ross kann sich nicht zwischen 2 Frauen entscheiden.

Staffel 5, Episode 10 „The One With the Inapproriate Sister“ („Feuerball“): Während Phoebe über die Feiertage spenden sammelt, Kommt Rachel nicht mit der innigen Beziehung ihres neuen Freundes mit seiner Schwester klar.

Staffel 6, Episode 10 „The One With the Routine“ („Die alte Nummer“): Joey, Ross und Monica werden zu einer legendären Neujahrs-Party eingeladen. Währenddessen suchen Phoebe, Rachel und Chandler Monicas Weihnachtsgeschenke.

Staffel 7, Episode 10 „The One With the Holdiay Armadillo“ („Das Weihnachtsgürteltier“): Ross versucht seinem Sohn Ben das Fest „Chanukka“ näher zu bringen, wird dabei aber allerdings von Chandler gestört.

Staffel 8, Episode 11 „The One With Ross’s Step Forward“ („Ein Mann für eine Nacht“): Ross‘ neue Freundin Mona möchte mit Ross gemeinsamen Weihnachtskarten verschicken. Doch ihm geht das alles zu schnell.

Staffel 9, Episode 10 „The One With Christmas in Tulsa“ („Chandlers Fest“): Weil er auf der Arbeit noch eine wichtige Deadline hat, muss Chandler Weihnachten in Oklahoma verbringen. Monica glaubt, dass Chandler sie in Tulsa betrügt.

Nachfolgend können Sie sich noch unvergessliche Momente aus den Weihnachtsepisoden anschauen:

Der Hauptcast von „Friends“

Jennifer Aniston als Rachel Green

Courtney Cox als Monica Geller-Bing

Lisa Kudrow als Phoebe Buffay-Hannigan

Matt LeBlanc als Joseph „Joey“ Tribbiani

Matthew Perry als Chandler Bing

David Schwimmer als Ross Geller

Darum geht es in „Friends“

Die Sitcom begleitet 6 beste Freunde – Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler und Ross – durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Sie teilen ihre Erlebnisse, Träume, Beziehungen und beruflichen Herausforderungen. Vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander stehen im Fokus.