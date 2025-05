Friedrichshafen: Während Tuning World: Polizei beschlagnahmt frisierte Autos

Im Rahmen der Tuning World in Friedrichshafen hat die Polizei mehr als 50 Autos aus dem Verkehr gezogen. Sie wurden mit dem Verdacht auf erhebliche Verstöße beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien von Mittwoch bis Sonntag mehr als 700 Autos im Bodenseekreis kontrolliert worden. In 285 Fällen seien Verstöße festgestellt worden wie unzulässige Spoiler oder zusätzliche Motorleistung.

Der Großteil der Hobby-Tuner habe sich an die Vorschriften gehalten. „Wenn illegale Umbauten negativen Einfluss auf die Verkehrssicherheit nehmen, bleibt der Polizei kein Spielraum“, erklärte ein Sprecher.

Bei der Tuning World am Bodensee treffen sich Anfang Mai jährlich Autobastler aus ganz Europa. Mehr als 112.000 Besucher strömten in diesem Jahr zu dem Szene-Event in der Messe Friedrichshafen. Mehr als 1.000 Autos wurden gezeigt.