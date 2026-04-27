Friedenspreises an Donald Trump: Norwegischer Verband unterstützt Beschwerde gegen FIFA-Boss Infantino

Die Verleihung des Friedenspreises an Donald Trump hatte für Aufsehen gesorgt. Am FIFA-Boss gibt es deshalb Kritik.
Der norwegische Fußballverband um Präsidentin Lise Klaveness stellt sich hinter eine Beschwerde der Menschenrechtsorganisation FairSquare gegen Gianni Infantino. "Wir haben das in der Vorstandssitzung behandelt. Wir sind der Ansicht, dass wir dies unterstützen werden, und wir werden ein Schreiben an die FIFA senden und die Ethikkommission bitten, diese Beschwerde zu prüfen", sagte Klaveness am Montag gegenüber der Presse.