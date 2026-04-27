Friedenspreises an Donald Trump: Norwegischer Verband unterstützt Beschwerde gegen FIFA-Boss Infantino

Die Verleihung des Friedenspreises an Donald Trump hatte für Aufsehen gesorgt. Am FIFA-Boss gibt es deshalb Kritik.

Der norwegische Fußballverband um Präsidentin Lise Klaveness stellt sich hinter eine Beschwerde der Menschenrechtsorganisation FairSquare gegen Gianni Infantino. "Wir haben das in der Vorstandssitzung behandelt. Wir sind der Ansicht, dass wir dies unterstützen werden, und wir werden ein Schreiben an die FIFA senden und die Ethikkommission bitten, diese Beschwerde zu prüfen", sagte Klaveness am Montag gegenüber der Presse.

Hintergrund ist der neu eingeführte sogenannte Friedenspreis, den Infantino im Rahmen der WM-Auslosung im Dezember 2025 an US-Präsident Donald Trump verliehen hatte. Dem mächtigen FIFA-Boss wird vorgeworfen, dass er damit gegen die Regeln der politischen Neutralität verstoßen habe. FairSquare hatte kurz nach der Preisverleihung eine offizielle Beschwerde bei der Ethikkommission der FIFA eingereicht - und erhält nun Unterstützung.

Gegen Regeln der politischen Neutralität verstoßen

"Es geht darum, dass die FIFA durch ihren Präsidenten gegen die Regeln der politischen Neutralität verstoßen hat, indem sie diesen Friedenspreis verliehen hat. Wir bitten die Ethikkommission, dies zu prüfen", sagte Klaveness. Der norwegische Verband stehe der generellen Einführung dieses Friedenspreises "kritisch gegenüber. Er hatte keine Verankerung im FIFA-Kongress. Er hat keine Legitimität und liegt eindeutig außerhalb des Mandats der FIFA. Es ist ein schwerwiegender Verstoß, dass ein politischer Preis ohne Verankerung eingeführt wird."

Laut The Athletic waren selbst die anderen Vorstandsmitglieder der FIFA völlig überrascht worden von der Verleihung dieses Preises, die Jurymitglieder sind nicht bekannt. FairSquare verweist auf Artikel 15 des FIFA-Ethikkodexes. Die Bestimmung verlangt, dass alle FIFA-Funktionäre gegenüber Behörden, Organisationen und politischen Gruppierungen "politisch neutral bleiben". Verstöße können sowohl mit Geldstrafen als auch mit einer Sperre von bis zu zwei Jahren geahndet werden.