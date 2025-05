Selenskyj: Erwarte Putin am Donnerstag in der Türkei

Friedensgespräch in Istanbul?

1 Präsident Wolodymyr Selenskyj will ein Friedensgespräch mit Wladimir Putin. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

„Ich werde am Donnerstag auf Putin in der Türkei warten, persönlich“, schreibt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X. Kommt es zum Friedensgespräch?











Link kopiert



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bereit für das vom russischen Staatschef Wladimir Putin vorgeschlagene Friedensgespräch in der kommenden Woche. „Ich werde am Donnerstag auf Putin in der Türkei warten, persönlich“, schrieb Selenskyj auf der Plattform X.