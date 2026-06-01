Sebastian Deyle hat als Seriendarsteller fast jede große deutsche Vorabendserie durchlaufen. Nun ist er in "Frieda - Mit Feuer und Flamme" als Feuerwehrmann zu sehen - und erfüllt sich damit "den nächsten Jugendtraum", erzählt er im Interview.
Seit Ende der 1990er Jahre hat Sebastian Deyle (48) sich durch nahezu jede große Vorabendserie gespielt: "Unter uns", "Marienhof", "Sturm der Liebe" oder zuletzt "Rote Rosen". Nun wartet der "nächste Jugendtraum" auf ihn: In der neuen Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme", die ab 1. Juni werktags um 18 Uhr in Sat.1 läuft, spielt der Wahlberliner einen Feuerwehrmann im Elbsandsteingebirge. Zwischen ihm und Hauptdarstellerin Frieda alias Laura Lippmann (36), die gegen die Schließung der Freiwilligen Feuerwehr kämpft, entwickelt sich eine Liebesgeschichte.