Fridays for Future: Protest gegen Entlassungen bei Porsche-Tochter

Fridays for Future unterstützt am Montag eine Kundgebung bei Cellforce in Kirchentellinsfurt. Grund sind geplante Entlassungen bei der Porsche-Tochter und Kritik an der Klimapolitik.
Fridays for Future will am Montag eine Kundgebung vor der Porsche-Tochter Cellforce in Kirchentellinsfurt bei Tübingen unterstützen. Wie die Landesgruppe Baden-Württemberg der Klimaschutzbewegung am Samstag mitteilte, kämen dort Beschäftigte des Produzenten von Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge sowie die Gewerkschaft IG Metall zusammen.