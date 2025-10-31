Freizeitspaß in Ditzingen: Ein neuer Erlebnispfad lockt in den Heimerdinger Wald

Im Wald lernen und Spaß haben gleichermaßen: Das ist das Ziel eines Angebots im Ditzinger Teilort. Ein Erlebnispfad wurde eingerichtet – aber nur für kurze Zeit.

„Wo ist Wusel?“ – Um diese Frage dreht sich alles auf dem Walderlebnispfad für Familien. Das temporäre Angebot des Landkreises Ludwigsburg macht derzeit Halt in Heimerdingen. Nach seinen Stationen in Löchgau und Korntal-Münchingen ist der mobile Walderlebnispfad des Fachbereichs Wald des Landratsamts seit wenigen Tagen an seiner letzten Station vor der Winterpause aufgebaut worden, im Ritterwald des Ditzinger Teilorts Heimerdingen. Dort lädt die Waldmaus „Wusel“ bis Ende November Familien, Kinder und Naturfreunde zu einem besonderen Walderlebnis ein.

Der Walderlebnispfad kann nur bis Ende November besucht werden. Foto: Simon Granville Das kostenlose Naturerlebnis unter dem Motto „Wo ist Wusel?“ führt Kinder auf eine fantasievolle Reise durch den Wald. Das Angebot richtet sich an Kinder von ungefähr vier Jahren an.

Ein Tier begleitet die Kinder auf dem Walderlebnispfad

Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Wusel, einer schlauen kleinen Waldmaus, die plötzlich verschwunden ist. Entlang eines rund zwei Kilometer langen Rundwegs durch den Ritterwald entdecken große und kleine Waldforscher acht Mitmach-Stationen, lösen Rätsel und erfahren dabei Spannendes rund um das Verschwinden von Wusel.

„Mit dem Wuselpfad möchten wir Familien ein niedrigschwelliges Naturerlebnis bieten, das Spaß macht und zugleich den Lebensraum Wald näherbringt“, sagt Florian Elsässer vom Fachbereich Wald des Landkreises.

Er betont, dass der Wuselpfad gerade in den Herbstferien ein ideales Ausflugsziel für Kinder und Eltern sei, um die Natur spielerisch zu entdecken.

So funktioniert der Wuselpfad

Der Pfad ist bis Ende November täglich frei zugänglich, die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Startpunkt ist im Ritterwald in Heimerdingen (Koordinaten: 48.835279, 8.973808). Eine Schatzkarte hilft bei der Orientierung und kann direkt am Startpunkt mitgenommen oder online heruntergeladen werden auf der Internetseite des Landkreises. Empfohlen werden festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung.