Der Freizeitpark an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg wächst um einen Wellnessbereich und ein Großrestaurant. In der Gastro wird sogar ein Traktor an der Decke baumeln.

Von Weitem könnte man fast meinen, bei Tripsdrill wird eine kleine Wohnsiedlung aus dem Boden gestampft. Kräne schwenken über Häusern, die sich im Rohbau befinden. Bagger wuchten davor ihre Schaufeln in die Erde. An allen Ecken und Enden wird fleißig gebohrt und geschraubt. Tatsächlich wird aber hier, auf Tuchfühlung zum Wildparadies, mit Hochdruck daran gearbeitet, den Freizeitpark für die Zukunft noch breiter aufzustellen. Es entstehen auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern ein Wellnessbereich, eine neue Rezeption sowie eine Erlebnisgastronomie und ein Indoorspielplatz.

„Das ist die größte Einzelinvestition von Tripsdrill“, verkündete Pressesprecherin Britta Dirrler am Dienstag bei einem Vor-Ort-Termin für Medienvertreter. Rund zehn Millionen Euro werde man dafür alles in allem in die Hand nehmen, erklärte Helmut Fischer von der Betreiberfamilie des Freizeitparks an der Grenze zwischen den Landkreisen Ludwigsburg und Heilbronn.

Gäste können in der Sauna und im Dampfbad schwitzen

Ein knallroter Traktor soll im neuen Restaurant von Tripsdrill einmal an der Decke baumeln. Foto: Tripsdrill

In der Wellnessoase werden Besucher in einem Außen- und einem Innenpool ihre Bahnen ziehen können. Darüber hinaus steht ein Kinderbecken für die ganz kleinen Gäste bereit. Zudem wird man in einer klassischen finnischen und einer Textil-Sauna sowie einem Dampfbad schwitzen und entspannen können, berichtete Bauleiterin Melissa Yulafci von der Firma List Bau bei einem Rundgang. Ferner werde zum Abkühlen ein Crushed-Eis-Brunnen installiert.

All diese Annehmlichkeiten werden im Untergeschoss des Gebäudes angesiedelt sein. In der Ebene darüber wird sich neben einer Vinothek und einem Shop mit regionalen Produkten der neue Empfangsbereich für all jene befinden, die im Naturresort von Tripsdrill übernachten. Für diese Besucher werde der Wellnessbereich zunächst exklusiv zur Verfügung stehen, sagte Helmut Fischer.

An die Allgemeinheit richtet sich das Restaurant in dem zweiten, separaten Gebäudekomplex gleich gegenüber. Jeder könne hier an 365 Tagen im Jahr einkehren, betonte Fischer. Zudem hätten Kinder die Möglichkeit, nach oder vor dem Essen nach unten zu flitzen, wo ein Indoorspielplatz etabliert wird. Übernachtungsgäste können den Spielplatz über einen unterirdischen Verbindungsgang zu dem Nachbargebäude erreichen.

Aktuell braucht man noch etwas Phantasie, um sich vorzustellen, wie all das nach der Fertigstellung ausschauen wird. Bei den Gebäuden steht der Innenausbau erst noch bevor. Klar ist aber, dass man sich stilistisch und vom Dekor her an die Tripsdrill-Doktrin andocken wird. Heißt: die Besucher sollen an das Schwaben um das Jahr 1880 erinnert werden.

Im Restaurant springt ab und zu der Motor an

Vor den Toren des Wildparadieses entstehen auf rund 12.000 Quadratmetern die neuen Gebäude. Foto: Werner Kuhnle

Das gilt auch für das Restaurant, das einem historischen Bauernhof nachempfunden wird und wo nicht nur die Mahlzeiten für ein Erlebnis sorgen sollen. An der Decke wird zum Beispiel ein alter, knallroter Diesel-Traktor aus dem Hause Porsche verankert sein. Als Clou und Überraschungsgag soll das Gefährt ab und zu den Motor knattern lassen.

Bis es so weit ist, müsse sich die Gäste jedoch etwas gedulden. Die Eröffnung sei für alle Bereiche im Frühjahr 2027 geplant, erklärte Pressesprecherin Britta Dirrler. Zumindest im Hinblick auf den Wellnessbereich und die Rezeption rudert Tripsdrill also etwas zurück. Beides sollte eigentlich schon gegen Sommer dieses Jahres in Betrieb genommen werden, hatte es zuletzt noch geheißen.

Schon demnächst fällt indes der Startschuss für die neue Saison im Freizeitpark von Tripsdrill. Am Wochenende des 21. und 22. März können Groß und Klein erstmals nach der Winterpause wieder in die Fahrgeschäfte einsteigen.