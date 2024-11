Freizeitpark in Rust: Europa-Park erhöht 2025 die Preise

1 Der Europa-Park erhöht 2025 die Preise. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

Der Europa-Park in Rust erhöht im kommenden Jahr seine Preise. Vor allem zu den beliebten Zeiten im Sommer wird es teurer. Womit die Fans des Parks rechnen müssen.











Der Eintritt in den Europa-Park in Rust wird teurer. Ab 2025 müssen die Besucherinnen und Besucher noch tiefer in die Tasche greifen. Einsehbar sind die neuen Ticketpreise im Buchungssystem des Parks. Zum Ende der vergangenen Saison kostete ein Erwachsenenticket noch 69,50 Euro in der obersten Preiskategorie, nun sind es sogar 73 Euro. Damit knackt der Park erstmals die 70-Euro-Marke. Erst im vergangenen Jahr waren die Preise erhöht worden.

Auch Familien mit Kindern trifft die Erhöhung. Für die Jüngsten bis 11 Jahre werden künftig je nach Zeitraum bis zu 62,50 Euro fällig. Zwei Erwachsene mit zwei Kinder bezahlen im Sommer damit ganze 271 Euro Eintritt. Wer sein Ticket außerdem nicht online kauft, sondern vor Ort, muss zusätzlich noch einmal eine Gebühr von zehn Euro pro Eintrittskarte bezahlen, wie es auf der Seite des Parks heißt. Lesen Sie auch Park-Chef Roland Mack vor der neusten Achterbahn. Foto: dpa/Silas Stein Doch wie begründet der Europa-Park die Erhöhung? Gegenüber der Badischen Neusten Nachrichten (BNN) erklärte der Europa-Park, dass die Kosten erheblich gestiegen seien, etwa für Rohstoffe, Lieferanten und Dienstleiter. Roland Mack, Chef und Gründer des Parks, gibt offen zu: „Diese Frage beschäftigt mich sehr." Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen sparen müssten, sei der Parkeintritt ohnehin nicht leicht zu stemmen. „Es geht auch darum, die Kosten im Zaum zu halten, damit die Eintrittspreise nicht ständig erhöht werden müssen", so der Park-Chef laut BNN. Er machte jedoch auch deutlich, dass ohne Geld in den Kassen auch keine Investitionen möglich seien. Auch andere Freizeitparks erhöhen die Preise Der Park in Rust ist einer der größten in Europa, doch auch die kleineren Parks erhöhen ihre Preise, wie etwa der Blick auf Trispdrill zeigt. In Cleebronn steigt der Ticketpreis in der kommenden Saison um 1,50 Euro auf 41 Euro pro Erwachsenenticket. Zu seinem 75. Geburtstag haben wir den Gründer und Chef des Europa-Parks in Rust zu einem Interview getroffen. Er sprach über seine Familie, den Generationswandel und seine eigenen Selbstzweifel. Lesen Sie hier das ganze Interview.