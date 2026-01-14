Freizeitmesse CMT in Stuttgart: Die Camper-Trends auf der CMT – und wie sich Mercedes präsentiert

Die CMT setzt die Trends in der Reisemobil-Branche. Eine immer größere Rolle spielen auf der Messe Stuttgart Individualisierung und Nachhaltigkeit – auch bei Mercedes.
Respekt wer’s selber macht. Dieser Werbe-Slogan-Klassiker einer Baumarkt-Kette trifft den Nagel auf den Kopf, auch was den Caravan-Bereich auf der Stuttgarter Reise- und Freizeitmesse CMT (17. bis 25. Januar) betrifft. Denn ein spezieller Trend für das Camper-Jahr 2026 wird sich dort deutlich abzeichnen. Dabei geht es um das Thema „Selbstausbau“, dessen immer größer werdende Bedeutung vom 22. Januar an mit einem Schwerpunkt in Halle C1 Rechnung getragen wird.