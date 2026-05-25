Freizeit Rems-Murr: So war das Sommerfeeling an Pfingsten

Wie haben die Menschen das Pfingstwochenende beim Sommer-Turbo genossen? Wir haben uns umgeschaut an verschiedenen Plätzen und schönen Ausflugszielen.
Die Temperaturen haben ratzfatz aufgedreht – am langen Pfingstwochenende war Sommerfeeling angesagt. Zogen am Donnerstag noch nur Einzelne im Schorndorfer Oskar-Frech-Seebad ihre Bahnen – so sah es an Pfingsten ganz anders aus. An der Tafel am Eingang des Ziegeleiseebads ist stets notiert, worauf sich die Badefans temperaturmäßig einstellen können. Am Donnerstag hatte die Luft um 13 Uhr 21 Grad, der See hatte 19 Grad zu bieten, das Nichtschwimmerbecken 18 Grad. An Pfingsten kletterte das Thermometer, besonders was die Luft angeht, sprunghaft nach oben: Am Sonntag wurden mittags dort 30 Grad vermerkt, der See hatte 21 Grad erreicht.