Freizeit Rems-Murr: So war das Sommerfeeling an Pfingsten

Wie haben die Menschen das Pfingstwochenende beim Sommer-Turbo genossen? Wir haben uns umgeschaut an verschiedenen Plätzen und schönen Ausflugszielen.

Die Temperaturen haben ratzfatz aufgedreht – am langen Pfingstwochenende war Sommerfeeling angesagt. Zogen am Donnerstag noch nur Einzelne im Schorndorfer Oskar-Frech-Seebad ihre Bahnen – so sah es an Pfingsten ganz anders aus. An der Tafel am Eingang des Ziegeleiseebads ist stets notiert, worauf sich die Badefans temperaturmäßig einstellen können. Am Donnerstag hatte die Luft um 13 Uhr 21 Grad, der See hatte 19 Grad zu bieten, das Nichtschwimmerbecken 18 Grad. An Pfingsten kletterte das Thermometer, besonders was die Luft angeht, sprunghaft nach oben: Am Sonntag wurden mittags dort 30 Grad vermerkt, der See hatte 21 Grad erreicht.

Schon am Freitagabend bei „Kultur am See“ war ein Lebensgefühl zu spüren, das zum Sommer passte, als es bei der beliebten Open-Air- Reihe „A Cup of-T.“ auf die Ohren gab. Mit Blick auf den See, in malerischer Kulisse genossen viele den Auftakt ins lange Wochenende. Mancher hatte es sich im Liegestuhl mit einem kühlen Getränk gemütlich gemacht – Urlaubsfeeling ohne große Anreise.

Beim Open Air „Kultur am See“ ist sommerliches Flair geboten. Foto: Eva Schäfer

Wochenmarkt und Pflanzentausch als schöner Auftakt ins Wochenende

Frühjahr ist auch Gartenzeit: Pflanzen tauschen war auf dem Fellbacher Marktplatz angesagt. Die Aktion auf dem Wochenmarkt war von der Fellbacher Feel-Veranstaltungsgesellschaft (Feel) mit der Initiative Nachhaltigkeit in Fellbach im vergangenen Jahr gestartet worden. Nun gab es am Samstag erneut die Chance, dass Pflanzen und Saatgut unkompliziert den Besitzer wechseln.

Helen Engemann aus Fellbach hatte sich eine Samenmischung mit Ringelblumen ausgesucht. Die gelb-orangefarbene Heilpflanze soll auf ihrem Balkon sprießen. Ihre Tochter Daphne verzierte währenddessen ganz vertieft einen Blumentopf bei der Kinderaktion. „Wir kommen jede Woche auf den Wochenmarkt“, sagte Helen Engemann, „wir schätzen es, lokal einzukaufen.“ Das sei für sie ein wunderbarer Auftakt ins Wochenende.

Den Markt mit Aktionen zu beleben, das ist ganz im Sinn von Marianne Cieslik von der Feel. Der Pflanzentausch sei da ein guter Baustein. Und was war besonders gefragt? „Tomatenpflanzen“, sagte Ursula Mäckle von der Initiative Nachhaltigkeit. Gartenpflanzen seien klar jetzt mehr angesagt als Zimmerpflanzen. Eine Besonderheit sei heute dazugekommen: eine japanische Salatchrysantheme, ein aromatisches Blattgemüse. Ein Hingucker war auch, wie Sarah Kruner vom Weltladen an einem Spinnrad demonstrierte, wie Hanf gesponnen wird. Es zeige, wie aufwendig es früher war, Textilien herzustellen. Hanf sei eine alte Nutzpflanze, die nachhaltig im Anbau sei.

Der Biergarten in der Waiblinger Talaue ist ein beliebtes Ziel. Foto: Gottfried Stoppel

Minigolfen, radeln, abkühlen, joggen oder eine Alpakawanderung

Mancher startete sportlich ins Wochenende wie Vanessa Krüger. Die Fellbacherin joggte eine Runde, um bei dem von der DAK-unterstützten Firmenlauf in Stuttgart am 7. Juli fit zu sein. Am Montag gehe es mit ihrer Familie zu einer Alpakawanderung. „Wir genießen entspannt das schöne Wetter zum Ferienstart“, sagte sie fröhlich.

Unsere Empfehlung für Sie Genuss im Remstal Kerzen und Herzen schmelzen in der Sonne Der Kulinarische Weinweg in Kernen-Stetten bedeutet für die Gäste viel Genuss und für die Gastgeber nicht nur während des Events eine Menge Arbeit.

Genossen haben viele Familien auch eine Runde auf dem Minigolfplatz in der Waiblinger Talaue. „Ein schöner Zeitvertreib“, sagte eine Minigolferin, die mit einem ganz jungen Fan den Ball ins Ziel bugsierte. Manche steuerten auch direkt den angeschlossenen Biergarten an, um eine Kleinigkeit zu essen.

Ein paar Meter weiter kühlten sich Kinder mit viel Spaß in der Kneippanlage ab, jede Menge los war auf dem Remstalradweg. Gruppen, Paare, einzelne Radler, manche mit Anhänger strampelten entlang der Rems – immer wieder mit Ausblicken und Rastplätzen. Allerdings muss derzeit ein Umweg in Waiblingen wegen einer Baustelle zur Süddeutschen Erdgasleitung auf Höhe der Rundsporthalle genommen werden. Die Sperrung gilt voraussichtlich noch bis zum Sommer, die Umleitung ist ausgewiesen.

Noch entspannt ging es am Samstagvormittag am Fellbacher Freibad zu. Schon im Vorfeld hatte man damit gerechnet, dass es etwas Zeit braucht, bis der große Ansturm kommt. Erfahrungsgemäß brauche es, so Geschäftsführer Tobias Degout, zwei bis drei warme Tage, bis es die Feibadfans in Scharen anzieht.

Am Pfingstsonntag war es dann so weit: In Schorndorf zeigten alleine schon die vielen geparkten Autos entlang der Lortzingstraße vor dem Ziegeleiseebad, dass richtig was los ist im Freibad.

Und der Mühlentag, der lockte auch: In der Ölmühle Michelau wurde dieser beispielsweise mit einem bunten Fleckenfest gefeiert. Das beliebte Kiosk, das nun von Daniel Cavli betrieben wird, lud zum Rasten ein. Heidi und Rudolf Pfeil aus Burgstetten waren ganz gezielt da, um sich die Ölmühle von innen anzuschauen. Rudolf Pfeil verfolgt dabei ein besonderes Projekt: Er macht einen Fotokalender für die Familie und Verwandte erzählte er – und dieses Jahr dreht sich dieser rund um Mühlen.