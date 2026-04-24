Freiluft-Gastro in Kaisersbach: Ex-Küchenchef des Sonnenhofs haucht Biergarten am Ebnisee neues Leben ein

Heiko Engele ist in der Gastroszene kein Unbekannter – und hat jetzt einen der beiden Biergärten am Ebnisee übernommen. Wir haben uns die neue Freiluft-Gastro angesehen.
Eine sanfte Brise weht über den Ebnisee. Unter der Woche, zur Mittagszeit, sind hier schon einige Wanderer und Angler unterwegs. Oben in der Luft zieht ein Bussard seine Kreise, ringsum bricht der Frühling aus. Kein Wunder, dass sich Heiko Engele aus Althütte in diesen Platz verguckt hat. Der gelernte Koch hat zur Saison den einstigen Kiosk mit Seeblick übernommen und im neuen „Engeles Biergarten am Ebnisee“ schon einiges auf die Beine gestellt.