Freilichtbühne Killesberg: Das bietet Stuttgarts schönste Open-Air-Bühne im Sommer 2026

Dort, wo Stuttgart am schönsten ist, finden zwischen Juni und August in diesem Jahr zehn Konzerte statt. Und sogar der „König der Freilichtbühne“ schaut hier wieder einmal vorbei.
Wer nicht glaubt, dass die Freilichtbühne Killesberg etwas ganz Besonders, der sollte mal bei Foreigner nachfragen. Als Christian Doll die Band, die für so Hits wie „Urgent“, „Cold As Ice“ oder „Waiting For A Girl Like You“ verantwortlich war, vor 17 Jahren das erste Mal für ein Open-Air-Konzert auf der denkmalgeschützten Bühne inmitten des Höhenparks Killesbergs buchte, waren die Musiker noch skeptisch. Sie hatten Angst, dass die Bühne nicht groß genug, nicht modern genug und auch sonst nicht wirklich für eine große Rockshow geeignet ist – und es benötigte etwas Überredungskunst, um sie für den Auftritt zu gewinnen. Als er die britisch-amerikanische Band diesmal fragte, ob sie im Jahr 2026 ihr 50-Jahr-Jubiläum hier feiern will, kam sofort eine Zusage.