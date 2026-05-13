Freilichtbühne Killesberg: Das bietet Stuttgarts schönste Open-Air-Bühne im Sommer 2026

Dort, wo Stuttgart am schönsten ist, finden zwischen Juni und August in diesem Jahr zehn Konzerte statt. Und sogar der „König der Freilichtbühne“ schaut hier wieder einmal vorbei.

Wer nicht glaubt, dass die Freilichtbühne Killesberg etwas ganz Besonders, der sollte mal bei Foreigner nachfragen. Als Christian Doll die Band, die für so Hits wie „Urgent“, „Cold As Ice“ oder „Waiting For A Girl Like You“ verantwortlich war, vor 17 Jahren das erste Mal für ein Open-Air-Konzert auf der denkmalgeschützten Bühne inmitten des Höhenparks Killesbergs buchte, waren die Musiker noch skeptisch. Sie hatten Angst, dass die Bühne nicht groß genug, nicht modern genug und auch sonst nicht wirklich für eine große Rockshow geeignet ist – und es benötigte etwas Überredungskunst, um sie für den Auftritt zu gewinnen. Als er die britisch-amerikanische Band diesmal fragte, ob sie im Jahr 2026 ihr 50-Jahr-Jubiläum hier feiern will, kam sofort eine Zusage.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch haben mehrere Veranstalter und das Unternehmen Bürger, das seit 2024 Sponsor der Freilichtbühne Killesberg ist, das Sommerprogramm auf diesem Kleinod im Norden Stuttgarts vorgestellt. Insgesamt sind zehn Konzerte geplant. Guido von Vacano, der Geschäftsführer von in.Stuttgart, sagte, als Betreiber der Freilichtbühne verstehe sich das Unternehmen „auch als Kulturförderer der Landeshauptstadt“. Die Bühne sei keine Cash Cow, mit der man viel Geld verdiene, sondern es ginge um den Erhalt eines besonderen Ortes.

Boden der Freilichtbühne aufwändig erneuert

Obwohl er erst seit April im Amt sei, habe er das schon zu spüren bekommen, sagt von Vacano: Die Rechnung über den neuen Bühnenboden habe er bereits abzeichnen müssen. Aufgrund der Denkmalschutzbestimmungen ist die Bühnenkonstruktion aus Holz. So mussten zum Beispiel bei aufwändigen Zimmermannsarbeiten zahlreiche Holzbalken ausgewechselt werden.

Der Open-Air-Saison steht jetzt aber nichts mehr im Weg. Eröffnet wird diese am Samstag, 6. Juni, wie schon im vergangenen Jahr mit einer „italienischen Sommernacht“ und Dolce-Vita-Feeling: Giovanni Zarrella tritt mit seiner Band auf. Daraus könnte eine neue Tradition werden, deutete Arnulf Woock vom Stuttgarter Konzertbüro Music Circus an. Zarrellas Auftritt im Jahr 2025 war ausverkauft und auch für die diesjährige Show gibt es nur noch wenige Tickets. Music Circus ist zudem für das Konzert der Kinder-Hip-Hop-Pop-Band Deine Freunde (20. Juni), die Sommershow von Tobi „Checker Tobi“ Krell (23. Juli) und den Auftritt der Mittelalter-Rocker Saltatio Mortis (20. August) verantwortlich.

Angus & Julia Stone, OMD und 74 Jahre SWR Big Band

Marc Oßwald von Vaddi Concerts aus Freiburg steuert in diesem Sommer zwei Konzerte bei. Zum einen eine Show von Amy Macdonald (18. August), zum anderen einen Auftritt des Indiefolk-Duos Angus & Julia Stone. Die australischen Geschwister geben in diesem Jahr nur drei Konzerte in Deutschland. Als Angus & Julia Stone vor zwei Jahren schon einmal auf der Freilichtbühne auftraten, regnete es ununterbrochen. Gerade deshalb (und vielleicht auch ein bisschen, weil Bürger-Geschäftsführer Martin Bihlmaier ein großer Fan des Duos ist) wollte man die beiden, die mit „Big Jet Plane“ einen Riesenhit im Programm haben, noch einmal auf die Bühne holten - diesmal hoffentlich bei besserem Wetter.

Neben dem bereits ausverkauften Auftritt von Foreigner (23. Juni) hat Christian Doll von C2 Concerts nicht nur das Konzert der Synthpop-Legenden OMD (12. August), von denen Hits wie „Enola Gay“ und „Maid Of Orleans“ stammen, im Angebot, sondern lädt auch zum Holiday Jump (29. Juli), bei dem die SWR Big Band nicht nur den Beginn der Sommerferien, sondern auch ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Hans-Peter Zachary, künstlerischer Leiter des Ensembles, verspricht bei der Show stilistische Vielfalt, die von Jazz über Rock bis Schlager reicht – und jede Menge prominente Gäste wie Max Mutzke, Fury In The Slaughterhouse, Fools Garden und Dieter Thomas Kuhn, der, wie Christian Doll betont, nach wie vor „der König der Freilichtbühne Killesberg“ sei.

Staatsoper hat ihren Auftritt auf der Freilichtbühne abgesagt

Die Veranstalter hoffen darauf, dass dieser Holiday Jump als Fest für die ganze Familie künftig genauso fester Bestandteil des Open-Air-Programms auf der Freilichtbühne Killesberg wird, wie das von in.Stuttgart organisierte Lichterfestival (11. Juli), das bereits am Nachmittag mit einem Kinderprogramm beginnt und dann mit einer großen Show mit Drohnen, Licht und Feuerwerk endet.

Im Programm fehlt allerdings in diesem Jahr das Konzert des Staatsorchesters. Die Staatsoper Stuttgart hat ihr für den 20. Juli geplantes Sommerkonzert auf der Freilichtbühne Killesberg abgesagt. Als Grund werden die aktuellen Haushaltskürzungen der Stadt genannt, die den laufenden Spielbetrieb zunehmend unter Druck setzen würden.

Unsere Empfehlung für Sie Kürzungen im Kulturbereich Staatsoper Stuttgart streicht Sommerkonzert auf dem Killesberg Das beliebte Open-Air-Konzert des Staatsorchesters auf der Freilichtbühne Killesberg fällt in diesem Jahr Sparmaßnahmen zum Opfer.

Freilichtbühne Killesberg: Programm 2026

Giovanni Zarrella & Band Samstag, 6. Juni

Samstag, 6. Juni Deine Freunde Samstag , 20. Juli

, 20. Juli Foreigner Dienstag, 23. Juni

Dienstag, 23. Juni Angus & Julia Stone Samstag, 27. Juni

Samstag, 27. Juni Lichterfestival Samstag, 11. Juli

Samstag, 11. Juli Tobi Krell Donnerstag, 23. Juli

Donnerstag, 23. Juli Holiday Jump – 75 Jahre SWR Big Band Mittwoch, 29. Juli

Mittwoch, 29. Juli OMD Mittwoch, 12. August

Mittwoch, 12. August Amy Macdonald Dienstag, 18. August

Dienstag, 18. August Saltatio Mortis Donnerstag, 20. August

Eintrittskarten für die Konzerte und das Lichterfestival sind Kombitickets, die am Veranstaltungstag auch für den öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart gelten. Eintrittskarten gibt es hier.