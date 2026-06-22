Rund 700 Schülerinnen und Schüler müssen ihre Geräte an der Freien Waldorfschule in Winterbach morgens einschließen. Dahinter steht eine klare Antwort auf ein Problem.

Ein kurzer Blick aufs Display, noch schnell eine Nachricht beantworten, ein Video zeigen, durch den Feed scrollen. Für viele Jugendliche gehört das längst zum Alltag. An der Freien Waldorfschule Engelberg ist damit jetzt Schluss. Die Schule hat ein umfassendes Handyverbot eingeführt und macht damit von den neuen Möglichkeiten Gebrauch, die das geänderte baden-württembergische Schulgesetz den Schulen einräumt.

Die neue Regel gilt konsequent: Smartphones und Smartwatches werden morgens in spezielle Taschen gesteckt, verschlossen und erst nach Unterrichtsende wieder freigegeben. Wie die Freie Waldorfschule Engelberg mitteilt, soll die sogenannte „Smartepause“ für mehr Konzentration, weniger Ablenkung und ein stärkeres Miteinander sorgen.

Handyverbot an der Waldorfschule Engelberg

Der erste Schultag mit der neuen Regel beginnt unspektakulär. In den Klassenräumen wandern die Geräte in die sogenannten Phone-Locker-Taschen. Mathematiklehrer Ulrich Maier kontrolliert die Verschlüsse, dann verschwinden die Smartphones in den Schulranzen. Das Handy ist noch da – aber außer Reichweite.

Nur noch in den ersten Minuten des Unterrichts beschäftigt sich die Klasse 11a mit dem Smartphone. Mathematiklehrer Ulrich Maier kontrolliert den Verschluss. Foto: privat

„Wir geben dem Lernen und Lehren wieder eine Chance“, sagt Susanne Bock aus der Ressortleitung Pädagogik. Hinter der Entscheidung stehe eine Projektgruppe, die sich bereits im vergangenen Schuljahr mit der Frage beschäftigt habe, wie sich die zunehmende Smartphone-Nutzung auf den Schulalltag auswirkt.

Mehr Begegnung, weniger Bildschirm

Die Hoffnung dahinter: Wenn der ständige Griff zum Smartphone wegfällt, entsteht wieder Raum für Gespräche, Streitgespräche, Langeweile und Kreativität. Dinge also, die sich nicht per App organisieren lassen.

„Es darf einem auch mal langweilig sein“, heißt es aus dem Projektteam. Gerade aus solchen Momenten könnten neue Ideen entstehen. Die Schule versteht das Verbot deshalb nicht als Kampf gegen die Digitalisierung. Vielmehr gehe es darum, digitale Medien bewusst einzusetzen – und nicht jede freie Minute dem Bildschirm zu überlassen.

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Die Freie Waldorfschule Engelberg zählt mit rund 700 Schülerinnen und Schülern zu den größeren Bildungseinrichtungen im Rems-Murr-Kreis. Das Einzugsgebiet reicht weit über die Region hinaus. Vom Kindergarten bis zum Abitur verfolgt die Schule einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem neben klassischen Unterrichtsfächern auch Kunst, Musik, Handwerk und Bewegung einen festen Platz haben.

Ein Zeichen gegen den Dauer-Scroll-Modus

Die Diskussion über Smartphones an Schulen wird seit Jahren geführt. Lehrkräfte klagen über Ablenkung, Eltern über ständige Erreichbarkeit, Jugendliche über sozialen Druck in Chats und Netzwerken. Mit der Änderung des Schulgesetzes hat das Land den Schulen nun mehr Handlungsspielraum gegeben.

Die Waldorfschule Engelberg nutzt ihn. Ihr Signal ist klar: Nicht jede Pause braucht ein Display. Manchmal reicht auch ein Gespräch auf dem Schulhof.