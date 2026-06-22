Rund 700 Schülerinnen und Schüler müssen ihre Geräte an der Freien Waldorfschule in Winterbach morgens einschließen. Dahinter steht eine klare Antwort auf ein Problem.
Ein kurzer Blick aufs Display, noch schnell eine Nachricht beantworten, ein Video zeigen, durch den Feed scrollen. Für viele Jugendliche gehört das längst zum Alltag. An der Freien Waldorfschule Engelberg ist damit jetzt Schluss. Die Schule hat ein umfassendes Handyverbot eingeführt und macht damit von den neuen Möglichkeiten Gebrauch, die das geänderte baden-württembergische Schulgesetz den Schulen einräumt.