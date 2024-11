Freie Musikschulen in Sorge: Sie sehen sich im Kampf ums Überleben

1 In ihren Schulen beschäftigen Sarah Schleehauf und Nico Schreiber überwiegend freie Musikerinnen und Musiker. Foto: Eva Herschmann

Freie Musikschulen sollen ihre Dozenten fest anstellen. Sarah Schleehauf, Leiterin der Popmusic School Fellbach, und Nico Schreiber vom Modern Music Center in Stuttgart-Vaihingen wehren sich. Was spricht gegen eine Anstellung? Eine Menge,sagen sie.











Link kopiert



Seit einem Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2022 sehen die freien und privaten Musikschulen ihre Existenz in ernster Gefahr. Eine Musikschullehrerin an einer kommunalen Hochschule in Herrenberg (Kreis Böblingen) war in den Schullehrplan eingebunden und agierte demnach scheinselbstständig. Daraufhin entschied die Deutsche Rentenversicherung, neue Prüfkriterien für den freien Bildungsbereich aufzusetzen – mit dem Ziel, alle Dozenten sozialversicherungspflichtig anzustellen. Doch das könnte für die privaten und freien Musikschulen der Todesstoß sein, sagen Sarah Schleehauf, die Leiterin der Popmusic School in Fellbach, und Nico Schreiber von der Musikschule Modern Music Center in Stuttgart-Vaihingen.