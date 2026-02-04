Freiburger Institut: Wann wird der Glaube gefährlich?

Immer mehr Menschen geraten in extreme Weltanschauungen. Die Freiburger Zentralstelle für Weltanschauungsfragen möchte Betroffenen helfen.
Während der Corona-Krise gleitet Rita aus Südbaden immer weiter in die Querdenker-Szene ab. Sie chattet in einschlägigen Foren, lehnt es ab, eine Maske zu tragen und lässt sich nicht impfen. Sogenannte Mainstream-Nachrichten hält sie für manipuliert. Deutschland, da ist sie sich sicher, steuert auf eine Corona-Diktatur zu. Ihre Sehnsucht: einfach nur weg aus diesem Schlamassel.