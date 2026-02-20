Freiburg: Reitlehrerin auf Pferd sorgt für ungewöhnliches Blitzerfoto

1 Eine Reitlehrerin aus Freiburg hat mit ihrem Pferd für ein ungewöhnliches Blitzerfoto gesorgt (Symbolfoto). Foto: Judith Herzog/dpa/Judith Herzog

Eine Reitlehrerin aus Freiburg hat mit ihrem Pferd für ein ungewöhnliches Blitzerfoto gesorgt. Der mobile Tempomesser stand an der Straße vor der Reitschule von Martina Scherrer. Dort gilt Tempo 10, wie die Reitlehrerin sagte. Regelmäßig seien Autos und Radfahrer dort aber schneller unterwegs. Den Blitzer begrüße sie also. Und eine Idee kam ihr dabei auch noch. Sie testete ihr eigenes Pferd – eine 20 Jahre alte Stute.