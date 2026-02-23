Freiburg: Ramadan-Beleuchtung sabotiert - Staatsschutz ermittelt

1 Der Staatsschutz der Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Mehrere Kabel einer Lichtinstallation zum Ramadan werden in Freiburg durchtrennt. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus.











Nach zwei Vorfällen rund um die Ramadan-Beleuchtung in Freiburg ermittelt der Staatsschutz der Polizei. Ein bislang unbekannter Mann habe mehrere Kabel einer Lichtinstallation durchtrennt, die zum muslimischen Fastenmonat Ramadan an einem Platz angebracht worden sei, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelte ein politisches Motiv als wahrscheinlich. Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei Freiburg habe die Ermittlungen aufgenommen.