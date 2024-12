1 Die Polizei ist seit Samstag beschäftigt, das Waldstück bei Freiburg zu räumen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In der Universitätsstadt werden Bäume gefällt, um einen neuen Stadtteil zu bauen. In dem Waldstück halten sich Aktivisten auf, die das Roden verhindern wollen.











Die Polizei hat ihren Einsatz in einem von Aktivisten besetzten Waldstück in Freiburg fortgesetzt. Beamte forderten einige Besetzer auf, Baumhäuser zu verlassen, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage. Es wurden demnach in dem Wald erneut Bäume gefällt - das Areal gehört zu einem künftigen Neubaugebiet der Universitätsstadt.